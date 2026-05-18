„გავანადგურებ რობს, კალუგელ კაცს, სერჟს და გაგოს“ - ფაშინიანი ოპოზიციონერებზე მოქალაქესთან დაპირისპირებისას

ნიკოლ ფაშინიანთან შუა ხნის ქალი, - სავარაუდოდ, წარმოშობით ყარაბაღიდან, - მივიდა და უთხრა:
„შენ ჩემი სამშობლო მოიპარე, მთელი თაობა გაანადგურე, ჩემი ძმა, ჩემი სიხარული მომპარე, ჩვენი განადგურება სცადე, მაგრამ ვერ გაგვანადგურე“.
ფაშინიანმა უპასუხა: „ჩვენ შევქმნებით ჯანმრთელობის დაზღვევა, ჩვენ შევქმენით სახელმწიფო“, - თუმცა მოქალაქემ კვლავ გააწყვეტინა: „თქვენ ჩვენი გაცურება სცადეთ“.
„გავანადგურებ“
დაპირისპირება გაგრძელდა. ფაშინიანმა ჩამოთვალა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და მათი „განადგურებით“ დაიმუქრა:
„თუ რობზე მელაპარაკებით, მე გავანადგურებ რობს, რობი ციხეში ჩაჯდება, გავანადგურებ რობს, გავანადგურებ კალუგელ კაცს, გავანადგურებ სერჟსაც და გაგოსაც“, - თქვა მან. ის გულისხმობდა:
- „რობი“ - ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი;
- „კალუგელი კაცი“ - შინაპატიმრობაში მყოფი სომეხი-რუსი მილიარდერი სამველ კარაპეტიანი. ფაშინიანი მას ხშირად უწოდებს „კალუგელ ოლიგარქს“ უწოდებს (კალუგა არის ქალაქი რუსეთში, სადაც კარაპეტიანი წლების განმავლობაში მუშაობდა);
- „სერჟი“ - ყოფილი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი;
- „გაგო“ - ოპოზიციონერი მილიონერი ბიზნესმენი გაგიკ წარუკიანი.
„მარიონეტებო“
უცნობმა ქალმა ფაშინიანი „ქვეყნის განადგურებაში“ დაადანაშაულა, რასაც პრემიერმა ასე უპასუხა:
„ქვეყანა თქვენ გაანადგურეთ, ყარაბაღის აქცენტით შენიღბულმა ხალხმა, რომლებიც ავრცელებთ ვიდეოებს... თქვენ ხართ გამოქცეული მარიონეტები! ჩამოიხსენით ნიღბები! თქვე მშიშრებო, ბრძოლის ველიდან რომ გაიქეცით... ჩამოიხსენით ნიღბები რობის მარიონეტებო, სერჟის მარიონეტებო, გაგოს მარიონეტებო“!
- 7 ივნისს სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული;
- არჩევნებამდე მრავალი თვით ადრე ფაშინიანმა ქვეყნის მასშტაბით ტურნე დაიწყო; მცირე ხნის წინ დაიწყო საარჩევნო კამპანიაც;
- კამპანიის ფარგლებში, იგი არიგებს სომხეთის რუკის მინიატიურულ მოდელებს, რუკის ფორმის გულსაბნევებს რომელიც ასახავს სომხეთის ტერიტორიას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, მთიანი ყარაბაღის გარეშე; „ნამდვილ სომხეთს“, - როგორც ამას ნიკოლ ფაშინიანის პოლიტიკური კონცეფცია ითვალისწინებს;
- ფაშინიანს უკვე არაერთხელ დაუპირისპირდნენ მოქალაქეები. ერთ-ერთ ეპიზოდში გაცხარების შემდეგ, 23 მარტს ფაშინიანმა ბოდიში მოიხადა - ის ასევე ყარაბაღიდან დევნილ ქალს დაუპირისპირდა.
ფორუმი