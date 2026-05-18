აშშ-მა რუსეთის ნავთობის შესყიდვის ნებართვა კვლავ გაახანგრძლივა 30 დღით

„ეს გახანგრძლივება დამატებით მოქნილობას უზრუნველყოფს და ჩვენ ვიმუშავებთ ამ ქვეყნებთან, რათა საჭიროებისამებრ მივანიჭოთ კონკრეტული ლიცენზიები. ეს ზოგადი ლიცენზია ხელს შეუწყობს ნედლი ნავთობის ფიზიკური ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს ნავთობის მიწოდებას ენერგომოხმარების მხრივ ყველაზე დაუცველი ქვეყნებისთვის“, ნათქვამია მის განცხადებაში.
ეს არ არის აშშ-ის მიერ მიღებული პირველი ასეთი გადაწყვეტილება. ერთი თვის წინ აშშ-ის ხელისუფლებამ სანქციებისგან გაათავისუფლა გემებზე უკვე დატვირთული რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გაყიდვა 2026 წლის 17 აპრილამდე. გადაწყვეტილება ძალაში იყო 16 მაისამდე.
თუმცა, ბესენტმა ადრე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ აპირებს ასეთი შეღავათების გახანგრძლივებას. ენერგეტიკის მინისტრმა კრის რაიტმა მსგავსი პოზიცია გამოთქვა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც არ ცვლის სანქციების საერთო პოლიტიკას.
ახალი ლიცენზიის გაცემის გადაწყვეტილება გლობალურ ნავთობის ბაზარზე მაღალი არასტაბილურობის ფონზე იქნა მიღებული. ზეწოლა გაიზარდა ირანთან დაკავშირებული კონფლიქტისა და ჰორმუზის სრუტეში, გლობალური ნავთობით ვაჭრობის ერთ-ერთ მთავარ მარშრუტზე, არსებული სიტუაციის გამო. ექსპერტების თქმით, ამ პირობებში აშშ ცდილობს, თავიდან აიცილოს მიწოდების მკვეთრი შეფერხებები და ფასების მკვეთრი ზრდა.
ფორუმი