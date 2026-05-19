უკრაინის და რუსეთის რეგიონებზე დრონებით მორიგი შეტევა იყო

რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა მიიტანეს 18-დან 19 მაისის ღამითაც. დარტყმის ქვეშ იყო არაერთი რეგიონი, მათ შორის ხარკოვის, ოდესის და დნეპროპეტროვსკის ოლქები.
ქალაქ ხარკოვის მერის, იჰორ ტერეხოვის ინფორმაციით, ქალაქის ნოვობავარის რაიონზე ორი დარტყმის შედეგად დაშავდა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. დაზიანებულია 25 კერძო და ერთი მრავალბინიანი სახლი.
დრონებით შეტევა იყო ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლეაზეც, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, დამწვარია არასაცხოვრებელი შენობა.
წინასწარი მონაცემებით, ერთი ადამიანი დაიჭრა და რამდენიმე სახლი დაზიანდა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგში. უკრაინის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის ინფორმაციით, 18 მაისს ღამით რუსეთის ჯარებმა დნეპროპეტროვსკის ოლქში სამი ბალისტიკური რაკეტით დაარტყეს კომპანიის ობიექტებს.
ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, 19 მაისს შეტევა იყო ოდესის ოლქის იზმაილის რაიონის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა.
19 მაისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ იაროსლავშიც. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შესახებ განაცხადა.
იაროსლავის ოლქის გუბერნატორ მიხაილ ევრაევის ტელეგრამ-არხზე დილის რვა საათისთვის გამოქვეყნებული ცნობით, გამთენიისას რეგიონზე დრონებით „მასირებული შეტევა“ იყო და „უპილოტოების უმრავლესობა ჩამოაგდეს“, თუმცა დარტყმა იყო სამრეწველო ობიექტზე, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ევრაევს კონკრეტული ობიექტი არ დაუსახელებია.
გუბერნატორის თანახმად, სატრანსპორტო მიმოსვლა დროებით შეჩერებული იყო ქალაქ იაროსლავის მოსკოვის გამზირის რაიონში და დედაქალაქ მოსკოვისკენ მიმავალ ავტომაგისტრალზე.
ქალაქ იაროსლავის მოსკოვის გამზირის მახლობლად ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მდებარეობს.
მოსკოვის მერის, სერგეი სობიანინის ინფორმაციით, გამთენიისას საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო სულ მცირე ოთხი უკრაინული დრონი, რომლებიც დედაქალაქისკენ მიემართებოდნენ. გასული ღამის განმავლობაში დრონებით შეტევის საფრთხე იყო გამოცხადებული რუსეთის ათზე მეტ რეგიონში
