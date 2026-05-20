უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ისევ დაარტყეს „ლუკოილის“ ქარხანას ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში

უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში, ქალაქ კსტოვოში დაარტყეს კომპანია „ლუკოილის“ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას.
20 მაისს დილით ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ „მოგერიებული“ უკრაინული დრონების „ნამსხვრევების ჩამოცვენამ“ დაზიანებები და ხანძარი გამოიწვია კსტოვოს რაიონში მდებარე ორ სამრეწველო ობიექტზე. ოლქის ადმინისტრაციას კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია.
დამოუკიდებელმა რუსულმა გამოცემა ASTRA-მ თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე დაწერა, რომ კსტოვოში შეტევა იყო ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე „ლუკოილ-ნიჟეგოროდნეფტეორგსინთეზზე“, რომელსაც წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონი ტონა ნავთობის გადამუშავება შეუძლია დ საწვავით ამარაგებს მოსკოვის რეგიონსაც.
20 მაისს დღისით უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ გასულ ღამით თავდაცვის ძალებმა კსტოვოში „ლუკოილის" ქარხნის ნავთობის პირველადი გადამუშავების დანადგარს დაარტყეს, რამაც ხანძარი გამოიწვია.
- უკრაინის თავდაცვის ძალებმა კსტოვოში „ლუკოილის“ ქარხანას დრონებით რამდენჯერმე შეუტიეს 2024-2025 წლებშიც, 2026 წლის აპრილის დასაწყისში და ორი დღის წინ, 18 მაისსაც.
რუსეთისთვის სულ უფრო პრობლემური ხდება თავის ტერიტორიაზე უკრაინის თავდაცვის ძალების შეტევები ნავთობის საცავებზე, პორტების ტერმინალებზე, ნავთობგადამამუშავებელ და სამხედრო დანიშნულების ქარხნებსა და სხვა ობიექტებზე.
მოსკოვი ამ შეტევებს „ტერორისტულს” უწოდებს, კიევი კი - „კანონიერ სამიზნეებზე" დარტყმას რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში და მიზნად ასახელებს რუსეთის საექსპორტო პოტენციალის შემცირებას და შესაბამისად, ომის დაფინანსების წყაროთა შეზღუდვას.
