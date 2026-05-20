სი და პუტინი აშშ-ის კრიტიკაში გაერთიანდნენ, თუმცა გაზის სფეროში დიდ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს

ორი ქვეყნის მმართველების მოლაპარაკება პეკინში აშშ-ის პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ ერთი კვირაში შედგა.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ერთობლივი განცხადება ხაზს უსვამს, რომ ჩინეთის პოზიცია ახლოსაა რუსეთის პოზიციასთან, მიუხედავად იმისა, რომ სი ძინპინი ტრამპთან სტაბილურ და კონსტრუქციულ ურთიერთობებს ეძებს, ფუნდამენტურად განსხვავდება ძირითად საკითხებში.
განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტრამპის გეგმა სახმელეთო და კოსმოსური რაკეტების ჩამკეტი სისტემის შესახებ საფრთხეს უქმნის გლობალურ სტრატეგიულ სტაბილურობას. ვაშინგტონს აკრიტიკებენ იმისთვისაც, რომ აშშ-სა და რუსეთს შორის ბირთვული არსენალების შემზღუდავი ხელშეკრულების ვადის გასვლის მერე ტრამპმა აღარ ისურვა ვადის გაგრძელება. ხელშეკრულება თებერვალში შეწყდა და ტრამპმა არ უპასუხა მოსკოვის წინადადებას მისი ერთი წლით გახანგრძლივების შესახებ, მას შემდეგ, რაც ზოგიერთმა ამერიკელმა პოლიტიკოსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონს ჩინეთის წინააღმდეგ არსენალის გაზრდა სჭირდებოდა.
მიუხედავად გლობალური უსაფრთხოების საკითხებში სიახლოვისა, სი ძინპინმა და პუტინმა ვერ მიაღწიეს იმ გარღვევას, რასაც მოსკოვი დიდი ხანია ეძებდა - ახალი მილსადენის შესახებ კონტრაქტს, რომელიც მას საშუალებას მისცემდა, ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის გაყიდვის რაოდენობა გაორმაგებულიყო.
სი ძინპინმა და პუტინმა, რომლებმაც 40-ზე მეტჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს, ხაზი გაუსვეს რუსეთ-ჩინეთის მჭიდრო კავშირებს, რომლებიც მათ 2022 წელს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების ხელმოწერით დაამყარეს, მოსკოვის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებამდე სამ კვირაზე ნაკლები დროით ადრე.
