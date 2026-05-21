რუსეთმა ბელარუსში სამხედრო წვრთნის ადგილებზე ბირთვული იარაღი ჩაიტანა

ხუთშაბათს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ბირთვული წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში სარაკეტო ბრიგადის საველე სადგურებისთვის ბირთვული საბრძოლო მასალის მიწოდების შესახებ.
„ბელარუსის რესპუბლიკის სარაკეტო შენაერთის პირადი შემადგენლობა ასრულებს სასწავლო-საბრძოლო ამოცანებს, რათა მიიღონ სპეციალური საბრძოლო მასალა „ისკანდერ-M“-ის ოპერატიულ-ტაქტიკური სარაკეტო სისტემისთვის, აღჭურვონ გამშვები მანქანები და ფარულად გადავიდნენ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე გაშვებისთვის მოსამზადებლად“, აღნიშნა რუსეთის სამხედრო უწყებამ.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა ასევე გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელიც, სავარაუდოდ, შეიცავს საბრძოლო მასალის ტრანსპორტირების კადრებს. „რბკ-ს“ ცნობით, ვიდეოში ჩანს სამხედრო ტექნიკის კოლონები და პირადი შემადგენლობის წვრთნა.
19 მაისს დილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ 21 მაისამდე გაიმართება „აგრესიის საფრთხის პირობებში ბირთვული ძალების მომზადებისა და გამოყენების შესახებ“ წვრთნები. ამ წვრთნებისთვის მზადება ადრე არ გამოცხადებულა, მაგრამ ერთი დღით ადრე ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა რუსეთის სამხედროებთან ერთად ერთობლივი „წვრთნების“ დაწყების შესახებ ბელარუსის ტერიტორიაზე ბირთვული ძალების გამოყენების შესახებ.
გავრცელებული ინფორმაციით, დაგეგმილი იყო, რომ წვრთნებში მონაწილეობას მიიღებდა 64 000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე და 7 800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა, მათ შორის 200-ზე მეტი სარაკეტო დანადგარი, 140-ზე მეტი მფრინავი აპარატი, 73 გემი და 13 წყალქვეშა ნავი.
რუსეთსა და ბელარუსს შორის მიმდინარე ერთობლივი ბირთვული წვრთნები მესამეა მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2023 წელს მეზობელ ქვეყანაში ტაქტიკური ბირთვული იარაღი განათავსა. სავარაუდოდ, ბელარუსის ტერიტორიაზე ათობით ბირთვული ქობინი იქნა ჩაიტანეს. გარდა ამისა, გავრცელდა ინფორმაცია ბელარუსში რუსეთის საშუალო რადიუსის სარაკეტო სისტემების, „ორეშნიკის“, განლაგების შესახებ, რომლებსაც ბირთვული ქობინების ტარება შეუძლიათ.
