ნოვოროსიისკის ნავთობსაცავში ხანძარი გაჩნდა უკრაინის იერიშის შედეგად. სტარობელსკში დაღუპულთა რიცხვი ათამდე გაიზარდა

„უპილოტო საფრენი აპარატის (UAV) ნარჩენების ჩამოვარდნის შედეგად, ნავთობის საწყობში ხანძარი გაჩნდა. რამდენიმე ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ შენობას ცეცხლი გაუჩნდა. დრონების ფრაგმენტები ასევე საწვავის ტერმინალის ტერიტორიაზეც დაეცა“, - დაწერა მერმა ანდრეი
კრავჩენკომ Telegram-ზე.
მისივე თქმით, ორი ადამიანი დაშავდა.
ნოვოროსიისკის გზით გადის ბაზარზე რუსეთის ნედლი ნავთობის დაახლოებით მეხუთედი, ის ქვეყნის უდიდესი საექსპორტო ცენტრია შავ ზღვაზე.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მისმა საჰაერო თავდაცვამ ღამით უკრაინიდან სულ 348 დრონი გადაიტაცა.
2022 წელს რუსეთის შეჭრის შემდეგ, მისი ყოველდღიური დაბომბვების საპასუხოდ, უკრაინა რეგულარულად ახორციელებს დარტყმებს რუსეთის ტერიტორიაზე.
კიევი ხშირად ურტყამს ფრონტიდან ასეულ კილომეტრში მდებარე სამიზნეებს, მისი თქმით, ენერგეტიკულ ობიექტებს, რათა შეამციროს რუსეთის ნავთობის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი.
აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქში, რომელიც რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, უკრაინის მიერ კოლეჯზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 10-მდე გაიზარდა, ხოლო 38 დაშავდა, 11 სტუდენტი კი კვლავ დაკარგულად ითვლება, განაცხადა შაბათს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რომელსაც მოსკოვი უმაგრებს ზურგს.
„მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ, წმენდდნენ ნანგრევებს სტარობელსკში. სამწუხაროდ, იმედები არ გამართლდა -- დაღუპულთა რიცხვი 10-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 48 ადამიანს შეადგენს. 11 სტუდენტის ადგილსამყოფელი ჯერ კიდევ უცნობია“, - განაცხადა ოკუპირებული ლუგანსკის რეგიონის გუბერნატორმა ლეონიდ პასეჩნიკმა პარასკევს მომხდარი თავდასხმის შემდეგ.
