ირანი თვლის, რომ ჰორმუზის მექანიზმი სრუტის მიმდებარე სახელმწიფოებთან უნდა შეთანხმდეს და არა აშშ-სთან

ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ესმაეილ ბაღაიმ ასევე განაცხადა, რომ ირანი ახლა ფოკუსირებულია თეირანსა და ვაშინგტონს შორის პაკისტანის შუამავლობით მოლაპარაკებების გზით ურთიერთგაგების მემორანდუმის დასრულებაზე.
თებერვალში აშშ-სა და ისრაელის კამპანიის დაწყების შემდეგ, ირანმა ჰორმუზის სრუტე ძირითადად ყველა გემისთვის ჩაკეტა საკუთარი გემების გარდა, რამაც მსოფლიო ენერგომომარაგების ისტორიაში ყველაზე დიდი შეფერხება გამოიწვია. შეერთებულმა შტატებმა გასულ თვეში ამას ირანის ნავსადგურების ჩაკეტვით უპასუხა.
ირანი აცხადებს, რომ მისი მიზანია სრუტის ხელახლა გახსნა იმ მეგობარი ქვეყნებისთვის, რომლებიც მის პირობებს დაიცავენ. ეს შესაძლოა მოიცავდეს სრუტეზე წვდომის საფასურს, რაც ვაშინგტონის თქმით, მიუღებელია.
Lloyd's List-მა, რომელიც გემების გადაადგილებას აკონტროლებს, განაცხადა, რომ გასულ კვირას სრუტეში სულ ცოტა, 54 გემმა გაიარა, რაც იმის წინა კვირასთან შედარებით დაახლოებით ორჯერ მეტია. თუმცა ეს მაინც მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ დაახლოებით 140 გემისა, რომლებიც ომამდე ყოველდღიურად კვეთდნენ სრუტეს.
ფორუმი