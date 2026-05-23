ტრამპმა CBS-ს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები და ირანი უახლოვდებიან შეთანხმებას

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 23 მაისს, CBS-თან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ირანი „ბევრად უახლოვდებიან“ შეთანხმებას ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ.
თუმცა, ტელეარხთან ინტერვიუში ტრამპმა ასევე გამოთქვა გაფრთხილება, რომ თუ აშშ და ირანი შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, „შეიქმნება ვითარება, როდესაც არც ერთ ქვეყანას არ მიუღია ისეთი დარტყმა, როგორიც ახლა მოხდება”.
ტრამპი 23 მაისს საუდის არაბეთის, კატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, ეგვიპტის, თურქეთისა და პაკისტანის ლიდერებთან სატელეფონო საუბარს გამართავს, განუცხადა არაბმა ოფიციალურმა პირმა Reuters-სს.
ამასობაში, ირანმა განაცხადა, რომ აშშ-სთან შეთანხმების 14-პუნქტიანი „ჩარჩო შეთანხმება“ სრულდება, თუმცა მიანიშნა, რომ მნიშვნელოვანი უთანხმოება კვლავ რჩება.
აშშ-ის პრეზიდენტმა მოულოდნელად შეცვალა თავისი გეგმები და შვილის ქორწილში წასვლის ნაცვლად ვაშინგტონში დარჩა „მთავრობასთან დაკავშირებული გარემოებების“ გამო, რამაც აღძრა ეჭვები იმის შესახებ, რომ ვითარება ირანთან ომის შეწყვეტის მიზნით მოლაპარაკების გარშემო მგრძნობიარე სტადიაში შევიდა.
