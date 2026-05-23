თეირანმა შეერთებული შტატები „გადაჭარბებულ მოთხოვნებში“ დაადანაშაულა

პაკისტანის არმიის გავლენიანი მეთაური პარასკევს თეირანში ჩავიდა შუამავლობის გასამყარებლად, ხოლო აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოულოდნელად შეცვალა თავისი გეგმები და შვილის ქორწილში წასვლის ნაცვლად ვაშინგტონში დარჩა „მთავრობასთან დაკავშირებული გარემოებების“ გამო, რამაც აღძრა ეჭვები იმის შესახებ, რომ ვითარება მგრძნობიარე სტადიაში შევიდა.
ტრამპმა ამ კვირაში გამართული „შეჩერება-დაწყების“ მოლაპარაკებები შეაფასა, როგორც „ზღვარზე“ დგომა განახლებულ თავდასხმებსა და ომის დასრულების შესახებ შეთანხმებას შორის, რომელიც 28 თებერვალს ირანზე აშშ-სა და ისრაელის დარტყმებით დაიწყო, რასაც მოჰყვა ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის გადაკეტვა, რამაც გლობალური ეკონომიკა შეარყია.
8 აპრილის ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ კვირების განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებებმა - მათ შორის ისლამაბადში გამართულმა ისტორიულმა პირისპირ მოლაპარაკებებმა - საბოლოოდ ჯერ კიდევ ვერ მოაგვარა ეს პრობლემა და ვერც სრუტეზე აღადგინა სრული წვდომა, რამაც გლობალური ნავთობის მარაგის უზარმაზარი რაოდენობა შეაფერხა.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, აბას არაყჩიმ, გაეროს გენერალურ მდივანთან, ანტონიუ გუტერეშთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ თეირანი ჩართულია დიპლომატიურ პროცესში, მიუხედავად „დიპლომატიის არაერთი ღალატისა და ირანის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიისა, ასევე წინააღმდეგობრივი პოზიციებისა და არაერთი გადაჭარბებული მოთხოვნისა“ შეერთებული შტატების მხრიდან, იტყობინება სამინისტრო.
აშშ-ის მედია საშუალებები Axios-ი და CBS News-ი, ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით, იტყობინება, რომ თეთრი სახლი ირანზე დარტყმების განხორციელებას განიხილავს, თუმცა ორივე მათგანმა დასძინა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული.
აშშ-ის ოფიციალურმა პირებმა არაერთხელ წამოჭრეს საკითხი ირანის წინააღმდეგ შესაძლო განახლებული მოქმედებების შესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ კი შვედეთში ნატოს კონფერენციის კულუარებში თქვა, რომ „გარკვეული წინსვლა“ არსებობდა მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით, თუმცა „ჯერ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი“.
„ჩვენ საქმე გვაქვს ადამიანთა ძალიან რთულ ჯგუფთან. და თუ ეს არ შეიცვლება, მაშინ პრეზიდენტმა ცხადად თქვა, რომ მას სხვა ვარიანტებიც აქვს“, - განაცხადა მან.
პაკისტანის პრემიერმინისტრი შეჰბაზ შარიფი და საგარეო საქმეთა მინისტრი იშაქ დარი, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს მეომარ მხარეებს შორის შუამავლობაში - ჩაფრინდნენ ჩინეთში, ირანის მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში ოთხდღიანი ვიზიტით, რომლის დროსაც, სავარაუდოდ, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის მოგვარების მცდელობები განიხილება.
ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ესმაეილ ბაღაიმ განაცხადა, რომ ირანი ახლა ფოკუსირებულია თეირანსა და ვაშინგტონს შორის პაკისტანის შუამავლობით მოლაპარაკებების გზით ურთიერთგაგების მემორანდუმის დასრულებაზე.
ბაღაიმ ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უნდა შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები ლიბანში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, გრძელდება შეტაკებები ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის, რომელსაც თეირანი უჭერს მხარს.
17 აპრილის ზავის შემდეგ ისრაელი აგრძელებს დარტყმებს. გასცემს ბრძანებებს ევაკუაციის შესახებ სამხრეთ ლიბანში და აცხადებს, რომ მისი სამიზნე ჰეზბოლაა, რომელიც ასევე განაგრძობს თავდასხმებს.
ჰეზბოლა ომში 2 მარტს ჩაერთო ირანის წინააღმდეგ ომის დაწყების საპასუხოდ, ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვებით, მას შემდეგ, რაც ირანის უზენაესი ლიდერი აშშ-სა და ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად დაიღუპა.
„ომის დასრულების საკითხი ყველა ფრონტზე, ლიბანის ჩათვლით, ძალიან მნიშვნელოვანია“, - თქვა ბაღაიმ.
ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 2 მარტიდან მოყოლებული, ისრაელის თავდასხმების შედეგად ლიბანში სულ ცოტა, 3111 ადამიანი დაიღუპა და დასძინა, რომ პარასკევს, ლიბანის სამხრეთში განხორციელებულ დარტყმებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ერთი ბავშვი.
