ზელენსკი: რუსეთი უკრაინაზე იერიშს აპირებს “ორეშნიკის” ტიპის რაკეტებით

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინაზე „ორეშნიკის“ ტიპის რაკეტის გამოყენებით დარტყმას ამზადებს. ზელენსკის განცხადება ეყრდნობა უკრაინის, აშშ-სა და ევროპის დაზვერვის მონაცემებს.
ერთი დღით ადრე, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სთხოვა სამაგიეროს გადახდის ვარიანტები უკრაინის მიერ ოკუპირებულ ლუგანსკის რეგიონში სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელზე თავდასხმისთვის.
ოკუპირებულ ლუგანსკის ოლქში, უკრაინის მიერ კოლეჯზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 18-მდე გაიზარდა.
ამის ფონზე კიევში აშშ-ის საელჩომ მიიღო ინფორმაცია პოტენციურად მნიშვნელოვანი საჰაერო თავდასხმის შესახებ, რომელიც შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს მომდევნო 24 საათის განმავლობაში.
საელჩო, როგორც ყოველთვის, რეკომენდაციას უწევს აშშ-ის მოქალაქეებს, მზად იყვნენ თავშესაფარში ჩასასვლელად, თუ საჰაერო განგაში გამოცხადდება და რჩევებს აძლევს თავის მოქალაქეებს, როგორ მოიქცნენ ასეთ შემთხვევაში.
გავრცელებული ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქში, რომელიც რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, უკრაინის მიერ კოლეჯზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 18-მდე გაიზარდა.
ფორუმი