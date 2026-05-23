ტრამპი არაბული ქვეყნების მეთაურებს და ასევე, ისრაელის პრემიერს ესაუბრა ტელეფონით

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალური ქსელით გაავრცელა ცნობა, რომ თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტიდან ტეელფონით ესაუბრა საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და კატარის მეთაურებთან, პაკისტანის ფელდმარშალ სეიდ ასიმ მუნირ აჰმედ შაჰთან, თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანთან, ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატაჰ ელ-სისისთან, ასევე იორდანიის მეფე აბდულა II-თან და ბაჰრეინის მეფე ჰამად ბინ ისა ალ ხალიფასთან, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან და მშვიდობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებულ ყველა საკითხთან დაკავშირებით.
ტრამპის თქმით, მას ამ პოლიტიკოსებთან "ძალიან კარგი საუბარი" ჰქონდა.
ის წერს, რომ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები ძირითადად მიღწეულია, რომელიც უნდა დამტკიცდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ირანის ისლამურ რესპუბლიკას და სხვა ჩამოთვლილ ქვეყნებს შორის.
მისი თქმით, "ცალკე საუბარი მქონდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბიბი ნეთანიაჰუსთან, რომელიც ასევე ძალიან კარგად ჩაიარა".
შეთანხმების საბოლოო ასპექტები და დეტალები ამჟამად განიხილება და მალე გახდება ცნობილი. შეთანხმების სხვა მრავალ ელემენტთან ერთად, გაიხსნება ჰორმუზის სრუტეც" - ავრცელებს ინფორმაციას აშშ-ის პრეზიდენტი.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 23 მაისს, CBS-თან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ირანი „ბევრად უახლოვდებიან“ ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ შეთანხმებას.
