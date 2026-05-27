ირანში ინტერნეტი ამუშავდა

ინტერნეტის მონიტორინგის გლობალური ქსელის, NetBlocks-ის ინფორმაციით, ირანი ინტერნეტის გარეშე იყო 2093 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, რაც ერთი ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე ხანგრძლივი გათიშვაა. 26 მაისს, აღდგენის შემდეგ ინტერნეტზე წვდომა 86% იყო.
ირანის სახელმწიფო მედიამ 25 მაისს გაავრცელა ცნობა, რომ პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშქიანმა კავშირგაბმულობის მინისტრს დაავალა ინტერნეტზე წვდომის აღდგენა.
- ისლამური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ინტერნეტი ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ, 2026 წლის 28 თებერვლიდან დაბლოკა და მიზეზად დაასახელა უცხოეთიდან მოსალოდნელი კიბერშეტევები.
- NetBlocks-ის აპრილის მონაცემებით, ინტერნეტის გათიშვამ ირანის ეკონომიკა 1,8 მილიარდი დოლარით დააზარალა.
- ირანის ხელისუფლებამ დაახლოებით ათი დღით ინტერნეტი დაბლოკა 2025 წლის იანვარშიც, ქვეყანაში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების დროსაც.
ამჟამად აშშ-ისრაელსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მოქმედებს. დროებითი ზავი 7 აპრილიდან გამოცხადდა აშშ-სა და ირანს შორის შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებების გაგრძელების მიზნით. შეთანხმება ჯერჯერობით მიღწეული არ არის.
აშშ-ის უმთავრესი მოთხოვნაა ირანის ბირთვული პროგრამის დახურვა, რათა თეირანს არ ჰქონდეს ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა. ისლამური რესპუბლიკის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ამ პროგრამას სამოქალაქო მიზნები აქვს.
