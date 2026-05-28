აშშ-სა და იაპონიის ერთობლივ სამხედრო წვრთნებსა და Typhon-ის ტიპის სარაკეტო სისტემის განლაგების შესაძლებლობაზე დასმულ შეკითხვაზე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ აშშ-ის სარაკეტო სისტემების იაპონიაში განლაგება უარყოფით გავლენას მოახდენს მთელი რეგიონის უსაფრთხოებაზე.
ზახაროვას თქმით, რუსეთი ტოკიოს ქმედებებს განზრახ მტრულ მოქცევად მიიჩნევს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: იაპონიაში ერთობლივი წვრთნებისთვის აშშ-ის რაკეტების განლაგება რუსეთს საფრთხეს უქმნის
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 28 მაისს განაცხადა, რომ აშშ-ის სარაკეტო სისტემებისთვის იაპონიის ტერიტორიაზე განლაგების ნებართვის მიცემა რუსეთის აღმოსავლეთ საზღვრებს საფრთხეს შეუქმნის.
