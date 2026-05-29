რუსეთში დრონებით შეტევა იყო ტემრიუკის პორტზე და „ლუკოილის“ ქარხანაზე ვოლგოგრადში

დრონებით და რაკეტებით შეტევის „საფრთხე“ იყო გამოცხადებული რუსეთის ვოლგოგრადის ოლქში.
29 მაისს დილით რეგიონის გუბერნატორმა ანდრეი ბოჩაროვმა განაცხადა, რომ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად ქალაქ ვოლჟსკის სინთეტიკური ბოჭკოების ქარხანაში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი მძიმედ დაიჭრა, ხოლო ქალაქ ვოლგოგრადში, ვერშინინის ქუჩაზე დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი და დაჭრილია ერთი ადამიანი.
გუბერნატორის ცნობით, დრონების „ნამსხვრევების ჩამოცვენის“ შედეგად ხანძრები გაჩნდა ვოლჟსკის ქიმიურ საწარმოში და „სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ობიექტებზე“ ვოლგოგრადის სამხრეთში.
დამოუკიდებელი გამოცემა ASTRA თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ქალაქ ვოლგოგრადში შეტევა იყო კომპანია „ლუკოილის“ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც რუსეთის ამ რეგიონში უმსხვილესია და წელიწადში 15 მილიონ ტონაზე მეტ ნავთობს გადაამუშავებს.
- უკრაინის თავდაცვის ძალებმა „ლუკოილის“ ამ ქარხანას ადრეც არაერთხელ დაარტყეს.
ASTRA-ს ცნობით, ქალაქ ვოლგოგრადის ვერშინინის ქუჩაზე მდებარე სახლი, რომელზეც გუბერნატორის თანახმად, დრონი მოხვდა, დაახლოებით ორ კილომეტრშია რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხნიდან „ტიტან-ბარიკადები“, რომელიც საარტილერიო და სარაკეტო ტექნიკას აწარმოებს
უკრაინული დრონებით შეტევა იყო რუსეთის კრასნოდარის მხარეზეც. რეგიონის ოპერატიული შტაბის ტელეგრამ-არხზე 29 მაისს დილით გამოქვეყნებული ცნობით, უკრაინული დრონების „ნამსხვრევების ჩამოცვენამ“ ხანძარი გამოიწვია ტემრიუკის პორტის ტერიტორიაზე.
რუსეთის ხელისუფლება სხვადასხვა ობიექტზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის დროს, როგორც წესი, „ნამსხვრევების ჩამოცვენის“ შესახებ იუწყება მაშინაც კი, როცა ზიანი გამოწვეულია დრონებით პირდაპირი დარტყმის შედეგად.
- ქალაქი ტემრიუკი ამავე სახელწოდების რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრი და ტამანის ნახევარკუნძულის ყველაზე მსხვილი დასახლებული პუნქტია. პორტი მდებარეობს რაიონში, სადაც მდინარე ყუბანი აზოვის ზღვას უერთდება.
- 2025 წლის ზაფხულში რუსეთის მედიასაშუალებები წერდნენ, რომ ტემრიუკის პორტში გაიხსნა ტერმინალი ნავთობის ექსპორტისთვის.
- უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ტემრიუკის პორტს დრონებით ორჯერ შეუტიეს 2025 წლის დეკემბერშიც.
