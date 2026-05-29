უკრაინაზე რუსეთის მორიგი შეტევისას ერთ-ერთი დრონი რუმინეთში აღმოჩნდა და სახლს შეეჯახა

უკრაინაზე უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის მორიგი შეტევისას, რომელიც გასულ ღამით დაიწყო, ერთ-ერთი დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა და ქალაქ გალაცში შეეჯახა მრავალბინიანი სახლის სახურავს.
ინციდენტი რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა.
სახლის ბოლო სართულზე ხანძარი გაჩნდა. რუმინეთის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, დაშავდა ორი ადამიანი. ხანძარი ლიკვიდირებულია.
უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, გასულ ღამით რუსული დრონებით შეტევა მიმდინარეობდა რუმინეთთან მოსაზღვრე ოდესის ოლქზე.
