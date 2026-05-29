Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

უკრაინაზე რუსეთის მორიგი შეტევისას ერთ-ერთი დრონი რუმინეთში აღმოჩნდა და სახლს შეეჯახა

რუმინეთის ქალაქ გალაცში მდებარე სახლი, რომელსაც 28-დან 29 მაისის ღამით დრონი შეეჯახა
რუმინეთის ქალაქ გალაცში მდებარე სახლი, რომელსაც 28-დან 29 მაისის ღამით დრონი შეეჯახა

უკრაინაზე უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის მორიგი შეტევისას, რომელიც გასულ ღამით დაიწყო, ერთ-ერთი დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა და ქალაქ გალაცში შეეჯახა მრავალბინიანი სახლის სახურავს.

ინციდენტი რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა.

სახლის ბოლო სართულზე ხანძარი გაჩნდა. რუმინეთის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, დაშავდა ორი ადამიანი. ხანძარი ლიკვიდირებულია.

უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, გასულ ღამით რუსული დრონებით შეტევა მიმდინარეობდა რუმინეთთან მოსაზღვრე ოდესის ოლქზე.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG