შსს-ს „სისტემური მონიტორინგის“ სამმართველომ 10 თანამშრომლით დაიწყო მუშაობა

1 ივნისს შსს-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ სამმართველოში ათი ადამიანი იმუშავებს: „საწყის ეტაპზე სამმართველოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა ათი საშტატო ერთეულით“.
მანამდე, 20 მაისს, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა, რომ თანამშრომლების შერჩევის დროს გაითვალისწინებდნენ „გამოცდილებას“.
„აქცენტი გაკეთდება მოქმედ თანამშრომლებზე, ვისაც აქვს გამოცდილება და მოვახდენთ ამ კადრების აკუმულირებას სხვადასხვა დანაყოფებიდან“, - განაცხადა დარახველიძემ.
„ქართული ოცნების“ კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ასეთი ფუნქციების სამსახურის შექმნით ხელისუფლება „სიძულვილის ენასთან“ ბრძოლის მოტივით სიტყვის თავისუფლების ჩახშობას განაგრძობს.
„ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია“
ეს ინიციატივა „ქართული ოცნების“ მთავრობაში ახალ პოზიციაზე დანიშნულმა მამუკა მდინარაძემ, - სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა, - წარადგინა 18 მაისს.
მისი თქმით, ეს ინიციატივა მიმართულია „სიძულვილის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის“ წინააღმდეგ და მისი მიზანი არ არის „აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვა“.
„რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებებს“, - განაცხადა მდინარაძემ.
როგორ იმუშავებს უწყება
1 ივნისს გავრცელებულ ინფორმაციაში შსს წერს, რომ „სამმართველო მოახდენს:
- სავარაუდო სამართალდამრღვევი პირის გამოვლენას,
- ვინაობის დადგენას,
- ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას,
- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და ...
- საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას“.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასული წლის განმავლობაში არაერთი მოქალაქე, მათ შორის, აქტივისტები და ჟურნალისტები დააჯარიმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული იმ პოსტებისთვის, რომლებიც მაღალჩინოსნებმა შეურაცხმყოფლად მიიჩნიეს.
პოლიციელებმა შემდეგ სამართალდარღვევის, კერძოდ, 173-ე 16 პრიმა მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის დაფიქსირება მოითხოვეს.
ვინ იქნება ხელმძღვანელი
სამმართველოს უხელმძღანელებს გიორგი მინდიაშვილი, - ინფორმაცია თავდაპირველად „ტვ პირველმა“ გაავრცელა.
მინდიაშვილი შსს-ს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტში მუშაობდა 2024 წლიდან, მანამდე კი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატში მუშაობდა.
„თითოეული კრიტიკა, რომელიც“...
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ 20 მაისს განაცხადა, რომ „პიროვნული თავდასხმები“ არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში, თუმცა არ შეიზღუდება, თუკი ეს გამოხატვა რაიმე საზოგადოებრივ მოვლენას შეეხება:
„თითოეული კრიტიკა, თავდასხმა იქნება, უხამსი თუ ვულგარული გამონათქვამი, თუ ლახავს კონკრეტული ადამიანის პირად ღირსებას, ამ შემთხვევაში უკვე ერთვება კანონი...
[თუკი ადამიანი] უხამსი გამონათქვამებით რაიმე პოლიტიკას აკრიტიკებს ან მის შეხედულებას აფიქსირებს კონკრეტულ საზოგადოებრივ მოვლენასთან დაკავშირებით და არა კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებით, ასეთ შემთხვევაში, ეს არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებად. აქ ზღვარი გადის პიროვნულ თავდასხმებზე“.
„ანტიკონსტიტუციურია“ - უფლებადამცველები
ადამიანის უფლებათა დამცველები აკრიტიკებენ და „ცენზურის მექანიზმად“ აფასებენ ინიციატივას, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნას სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის „სისტემური მონიტორინგი“ იქნება.
აი რამდენიმე ციტატა მათგან:
- დაანონსებული მექანიზმი „ერთგვარი ცენზურის მექანიზმად გვევლინება და მას არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიულ საზოგადოებაში ინტერესთა ბალანსთან“ - თამარ ონიანი, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ თავმჯდომარე;
- „ამ როლს ადრე უფრო მეტად სუსი ასრულებდა, ვიდრე შსს... ეტყობა, სუს-ის რესურსები საკმარისი აღარ არის, უკვე იმდენ ადამიანს უსმენენ და ამონიტორინგებენ ახალი ტექნოლოგიებით, და პოლიციის ჩათრევა გადაწყვიტეს მოსმენების სფეროში“, - თამთა მიქელაძე, „სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ დირექტორი.
