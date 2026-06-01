პუტინმა ფაშინიანს დაბადების დღე მიულოცა

„გთხოვთ, მიიღოთ ჩემი გულწრფელი მილოცვა თქვენი დაბადების დღისადმი“, - ნათქვამია პუტინის მიერ ფაშინიანისადმი გაგზავნილ წერილში, რომელიც კრემლის საიტზე 1 ივნისს გამოქვეყნდა.
„ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის ურთიერთობები ტრადიციულად მეგობრული იყო და ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ მათი შემდგომი პროგრესული განვითარებით“, - სწერს პუტინი ფაშინიანს.
„მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და წარმატება“, - წერია მილოცვის ტექსტში.
2026 წლის 1 ივნისს ნიკოლ ფაშინიანი 51 წლის გახდა.
კონტექსტი: არჩევნები და დაძაბულობა
სომხეთში 7 ივნისს საპარლამენტო არჩევნებია, სადაც 18 პოლიტიკური ძალა მონაწილეობს.
- მმართველი პარტია - ნიკოლ ფაშინიანის „სამოქალაქო კონტრაქტი“ - კვლავ ლიდერობს გამოკითხვების უმეტესობაში, თუმცა მისი მხარდაჭერა 2021 წლის არჩევნებთან შედარებით შემცირებულია.
- არჩევნები მიმდინარეობს მაღალი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და გარე ზეწოლის ფონზე. ფაშინიანის ძირითადი კონკურენტები მეტწილად პრორუსული ორიენტაციის ძალები არიან.
ამ დროს სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობები უპრეცედენტოდ დაძაბულია:
- მოსკოვი ღიად აკრიტიკებს ერევნის დასავლეთისკენ კურსს, რის ფონზეც რუსეთის სხვადასხვა უწყებამ ბოლო პერიოდში შეზღუდვები დაუწესა სომხურ ექსპორტს (ყვავილები, ალკოჰოლური სასმელები, „ჯერმუკის“ მინერალური წყალი);
- დამატებითი დაძაბულობა გამოიწვია მილიარდერი ბიზნესმენის, შინაპატიმრობაში მყოფი სამველ კარაპეტიანის საკითხმა - მოსკოვში ფაშინიანთან შეხვედრისას ვლადიმერ პუტინმა მას [დასახელების გარეშე] მხარდაჭერა გამოუცხადა, რაზე პასუხადაც ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთის მოქალაქეობის მქონე პირი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ან დეპუტატი ვერ გახდება.
- ამასთან, არჩევნებამდე კვირა-ნახევრით ადრე, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საჯაროდ გამოხატა მხარდაჭერა ფაშინიანის მიმართ.
