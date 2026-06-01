„როსსელხოზნადზორმა“ სომხეთიდან თევზის ექსპორტი შეზღუდა

1 ივნისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ერევანმა 2 ივნისიდან რუსეთში ექსპორტისთვის განკუთვნილი ცოცხალი თევზისა და თევზის პროდუქტების სერტიფიცირება უნდა შეაჩეროს, გარდა ორი კომპანიის პროდუქციისა, რომლებმაც შემოწმება გაიარეს. ეს ზომა ძალაში დარჩება „სანამ არსებული ვითარება არ მოგვარდება
“, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც რუსი სპეციალისტების მიერ სომხეთში თევზის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და კალმახის მოშენებისა და შენახვის ფერმების ინსპექტირების შემდეგ გამოქვეყნდა.
უწყების ცნობით, შემოწმების შედეგები არადამაკმაყოფილებელი იყო. ეს ნიშნავს, რომ სომხეთიდან თევზისა და თევზის პროდუქტების რუსეთში გაგზავნა დროებით შეიზღუდა და მხოლოდ ორი ქარხნის, რომლებიც არ დასახელებულა, პროდუქცია გავა რუსეთში. მათ პროდუქციას „რუსეთში შემოიტანენ უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული მონიტორინგის პირობით“, - განმარტებულია განცხადებაში, რომელიც "ინტერფაქსს“ მოჰყავს.
ეს გადაწყვეტილება რუსეთში შემოტანილ სომხურ პროდუქტებზე დაწესებულ სხვა რიგ შეზღუდვებს მოჰყვა. მაგალითად, 2026 წლის 30 მაისიდან „როსსელხოზნადზორმა“ სომხეთიდან რუსეთში ახალი პომიდვრის, კიტრის, წიწაკის, მწვანე ბოსტნეულისა და მარწყვის შემოტანა აკრძალა. ადრე, უწყებამ აკრძალა სომხეთიდან რუსეთში ყვავილების შეტანა. კიდევ ერთმა უწყებამ, „როსპოტრებნადზორმა“, შეაჩერა სამი მსხვილი სომხური მწარმოებლის ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვა და ასევე აკრძალა სომხეთიდან რუსეთში „ჯერმუკის“ მინერალური წყლის შემოტანა და გაყიდვა.
„როსსელხოზნადზორმა“ (ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული ზედამხედველობის რუსეთის ფედერალურმა სამსახურმა) სომხეთიდან ცოცხალი თევზის იმპორტი შეზღუდა.
