ფაშინიანმა უარყო მოსკოვის მოწოდება რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ

მომავალ შაბათ-კვირას დაგეგმილი არჩევნების წინ კრემლმა სომხეთზე ზეწოლა გააძლიერა მისი ბრიუსელთან დაახლოების გამო და მანამდე სომხურ პროდუქციაზე დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ ორშაბათიდან თევზის იმპორტიც აკრძალა. ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადაიდგა, რაც პუტინმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ „უკრაინული სცენარი“ კიევის ევროკავშირის ამბიციებით დაიწყო.
ამასობაში, ევროკავშირმა რუსეთი დაადანაშაულა „სომხეთის ეკონომიკისთვის ზიანის მიყენებისა და სომხეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენის“ მცდელობაში.
სომხეთი ათწლეულების განმავლობაში რუსეთის ახლო მოკავშირე იყო. თუმცა იმედგაცრუებული იმით, რომ მოსკოვმა ის არ დაიცვა მეზობელ აზერბაიჯანთან კონფლიქტებში, ერევანი ბოლო წლებში სხვა მოკავშირეებს ეძებდა.
ამან კრემლის აღშფოთება გამოიწვია.
„ჩვენი ურთიერთობები რუსეთთან გარდაქმნის ფაზაშია“, - განაცხადა ფაშინიანმა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში და დასძინა, რომ იმედოვნებს რუსეთთან „ახალი ურთიერთობების“ დამყარებას, რომლებიც, მისი აზრით, „წარმატებული იქნება, რადგან ჩვენი კავშირები რუსეთთან ღია და გულწრფელია“.
ფაშინიანმა განაცხადა, რომ სომხეთს არ აქვს რეფერენდუმის ჩატარების მიზეზი ევროკავშირთან დაკავშირებით, თუ ერევანი „ოფიციალურად არ მიმართავს“ ევროკავშირს წევრობისთვის ან „ახლოს არ იქნება“ კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან.
გასულ კვირას პუტინმა გააკრიტიკა სომხეთის ნაბიჯები დასავლურ ბლოკთან დაახლოებისკენ და რეფერენდუმის „რაც შეიძლება სწრაფად“ ჩატარებისკენ მოუწოდა. მან განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრობაც და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის (EEU) წევრობაც, რომელსაც მოსკოვი ხელმძღვანელობს, შეუძლებელი იქნება.
კრემლისა და ერევნის ცნობით, ფაშინიანსა და პუტინს შორის ორშაბათს სატელეფონო საუბარი შედგა და მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ მათ განიხილეს ყაზახეთში ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტის „შედეგები“, სადაც პუტინმა ეს გაფრთხილებები გააკეთა.
თუმცა იმავე დღეს, რუსეთის სოფლის მეურნეობის მარეგულირებელმა უწყებამ განაცხადა, რომ სომხეთიდან თევზის პროდუქციის შეტანას კრძალავდა. სომხეთის თევზის მრეწველობიდან მიღებული პროდუქციის დაახლოებით 30 პროცენტის ექსპორტი რუსეთში ხდება.
შაბათ-კვირას მოსკოვმა სომხეთში თავისი ელჩი გაიწვია ევროკავშირთან ერევნის მზარდი კავშირების შესახებ „კონსულტაციებისთვის.“
სომხეთი, რომელიც ოფიციალურად კვლავ მოსკოვის მოკავშირეა, ინარჩუნებს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრობას. ურთიერთობები აზერბაიჯანის 2023 წლის შეტევის შემდეგ გაუარესდა, როცა ერევანი რუსი სამშვიდობოების უმოქმედობის გამო განაწყენდა.
გასულ თვეში სომხეთმა თავის ისტორიაში პირველად უმასპინძლა ევროკავშირის სამიტს.
სამიტზე, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დაესწრო, ფაშინიანმა დასარტყამ ინსტრუმენტებზე დაუკრა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კი - რომელსაც მოსკოვი ერთ-ერთ ყველაზე მტრულად განწყობილ ლიდერად მიიჩნევს - იმღერა.
