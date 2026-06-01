ტრამპი: ისრაელის ჯარი ბეირუთზე არ წავა

აშშ-ის პრეზიდენტი truth social-ზე წერს, რომ მაღალი თანამდებობის პირების მეშვეობით ესაუბრა ასევე ჰეზბოლასაც: “ძალიან კარგი საუბარი მქონდა ჰეზბოლასთან და ისინი შეთანხმდნენ, რომ ყველანაირი სროლა შეწყდებოდა - რომ ისრაელი მათ თავს არ დაესხმებოდა და არც ისინი დაესხმებოდნენ თავს ისრაელს”.
მანამდე ირანის ისლამურ რევოლუციურ გვარდიასთან დაახლოებულმა საინფორმაციო სააგენტო Tasnim-მა გაავრცელა ცნობა, რომ „იმის გათვალისწინებით, რომ ლიბანი იყო ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობა და ეს ცეცხლის შეწყვეტა ახლა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, დაირღვა, ირანის მოლაპარაკების ჯგუფი წყვეტს მოლაპარაკებებს და ტექსტური შეტყობინებების გაცვლას შუამავლის მეშვეობით“. საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, „ირანის ოფიციალურმა პირებმა და მომლაპარაკებლებმა“ მოითხოვეს ისრაელის თავდასხმების დაუყოვნებლივ შეჩერება „და მოლაპარაკებები არ იქნება”, სანამ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
