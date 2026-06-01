ისრაელი სამხრეთ ლიბანში იერიშს გააგრძელებს

მას მერე, რაც აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერმინისტრ ნეთანიაჰუს ესაუბრა, და რომ ბეირუთში ისრაელის ჯარისკაცები არ წავლენ და ყველა ჯარისკაცი, რომელიც მათ გზაში იმყოფება, უკვე უკან გაბრუნებულია,” ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მან ტრამპს უთხრა, რომ მისი ქვეყანა ბეირუთს დაარტყამს, თუ ჰეზბოლა ისრაელზე თავდასხმას არ შეწყვეტს. ჰეზბოლას სამხედრო ფრთა ტერორისტულადაა შერაცხილი აშშ-სა ევროკავშირის მიერ.
„დღეს საღამოს ვესაუბრე პრეზიდენტ ტრამპს და ვუთხარი, რომ თუ ჰეზბოლა არ შეწყვეტს ჩვენი ქალაქებისა და ჩვენი მოქალაქეების თავდასხმას, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტულ სამიზნეებს დაარტყამს“, - განაცხადა ნეთანიაჰუმ, მისი ოფისის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად. „ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უცვლელი რჩება. ამავდროულად, ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანში გეგმის მიხედვით გააგრძელებენ მოქმედებას“, - დასძინა მან.
აშშ-ის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მას მაღალი თანამდებობის პირების მეშვეობით, “ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა ჰეზბოლასთან. …”ისინი შეთანხმდნენ, რომ ყველანაირი სროლა შეწყდებოდა - რომ ისრაელი მათ თავს არ დაესხმებოდა და არც ისინი დაესხმებოდნენ თავს ისრაელს” - დაწერა დონალდ ტრამპმა truthsocial-ზე. ამას მოჰყვა ლიბანში აშშ-ის საელჩოს განცხადება, რომ ჰეზბოლამ მიიღო აშშ-ის წინადადება „თავდასხმების ორმხრივი შეწყვეტის“ შესახებ მას შემდეგ, რაც ისრაელმა ისრაელ-ლიბანის მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდის წინა დღეს სამხრეთ ბეირუთზე დამატებითი დარტყმებით დაიმუქრა.
„ლიბანის ხელისუფლებამ მიიღო დადასტურება, რომ ჰეზბოლამ მიიღო აშშ-ის წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს თავდასხმების ორმხრივი შეწყვეტას“, - ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში, რომელიც გამოაქვეყნა ლიბანის პრეზიდენტის, ჯოზეფ აუნის ოფისმა. საელჩოს ცნობით, დადასტურება მოჰყვა აუნსა და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს, მარკო რუბიოს შორის სატელეფონო საუბარს.
მანამდე ირანის ისლამურ რევოლუციურ გვარდიასთან დაახლოებულმა საინფორმაციო სააგენტო Tasnim-მა გაავრცელა ცნობა, რომ „იმის გათვალისწინებით, რომ ლიბანი იყო ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობა და ეს ცეცხლის შეწყვეტა ახლა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, დაირღვა, ირანის მოლაპარაკების ჯგუფი წყვეტს მოლაპარაკებებს და ტექსტური შეტყობინებების გაცვლას შუამავლის მეშვეობით“.
