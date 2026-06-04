ისრაელი და ლიბანი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ

მხარეებს შორის 2-3 ივნისს გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა აშშ-ის, ლიბანის და ისრაელის ერთობლივი განცხადება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას ეხება. შეთანხმების დაცვის პირობაა შიიტთა რადიკალური მოძრაობა ჰეზბოლას მიერ ცეცხლის სრულად შეწყვეტა და მისი შეიარაღებული ჯგუფების გასვლა მდინარე ლიტანიდან სამხრეთში მდებარე სექტორიდან.
ლიბანი და ისრაელი აშშ-ის შუამავლობით შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს ხანში დაიწყება შექმნა საცდელი ზონების, რომლებსაც მხოლოდ ლიბანის არმია გააკონტროლებს არასახელმწიფო ძალების მონაწილეობის გარეშე. აშშ ლიბანის სამთავრობო ძალებს მხარდაჭერას ჰპირდება.
ამ ნაბიჯებმა ხელი უნდა შეუწყოს პროგრესს ლიბანსა და ისრაელს შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი შეთანხმების მისაღწევად. ამ საკითხზე მოლაპარაკებები გაგრძელდება 22 ივნისის კვირიდან.
ცეცხლის შეწყვეტაზე ისრაელი-ლიბანის შეთანხმებას წინ უძღოდა ისრაელის მუქარა, რომ ჰეზბოლას მხრიდან შეტევების გამო მის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას გააფართოებს.
მაისის ბოლოს ისრაელის არმიამ ლიბანის სამხრეთში ისევ დაბომბა ჰეზბოლას პოზიციები.
საფრთხე შეექმნა შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებს. ირანი, რომლისთვისაც აშშ-თან აპრილიდან მოქმედი დროებითი ზავის ერთ-ერთი პირობა იყო მოკავშირე ჰეზბოლას წინააღმდეგ ისრაელის სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტაც, მოლაპარაკებების ჩაშლით იმუქრებოდა.
ფორუმი