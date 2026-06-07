ისრაელის არმიამ გაავრცელა ცნობა, რომ ლიბანის მხრიდან გაშვებული ჭურვები გაანეიტრალა

„იფთაჰისა და რამოტ ნაფტალის ნაფტალი რაიონებში ცოტა ხნის წინ განგაში იყო, რის შემდეგაც ლიბანიდან ისრაელის ტერიტორიაზე შეჭრილი ორი ჭურვი გაანეიტრალეს“, - იტყობინება ისრაელის არმია.
3 ივნისს ისრაელმა და ლიბანმა აშშ-ს შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის ახალი შეთანხმება დადეს, თუმცა ჰეზბოლა არ იზიარებს შეთანხმებას.
აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულადა მიჩნეული ლიბანში მოქმედი ამ დაჯგუფების სამხედრო ფრთა.
ის ახლო აღმოსავლეთის ომში ჩაერთო მას მერე, 3 მარტს, რაც თავის მოკავშირე ირანის წინააღმდეგ ომი დაიწყეს აშშ-მა და ისრაელმა.
აშშ-სა და ირანს შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტა ლიბანზეც უნდა ვრცელდებოდეს, თვლის ირანის და შუამავლის, პაკისტანის წარმომადგენლობა.
2 მარტიდან მოყოლებული, ლიბანში ისრაელის თავდასხმების შედეგად სამი ათასამდე ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ათობით - ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების გამოცხადების შემდეგ. ლიბანის სამხრეთში მოსახლეობა იძულებული იყო დაეტოვებინა საცხოვრებელი ადგილები. სისტემატური განგაში ცხადდებოდა ლიბანის მიმდებარე ისრაელის ტერიტორიაზე.
ფორუმი