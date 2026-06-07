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არჩევნები სომხეთში:  33,84% - ამომრჩეველთა აქტივობა 14:00 სთ-თვის

რიგი საარჩევნო უბანთან. სომხეთი. 2026 წ. 7 ივნისი
რიგი საარჩევნო უბანთან. სომხეთი. 2026 წ. 7 ივნისი

სომხეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებში 14:00 საათისთვის ხმა მისცა 847 226 ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 33,84%-ს შეადგენს.

2021 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ამავე დროისთვის ხმა ჰქონდა მიცემული 695 626 ამომრჩეველს, ანუ ამომრჩეველთა 26,82%-ს.

7 ივნისს სომხეთში პარლამენტის არჩევნები იმართება. არჩევნებში მონაწილეობს 18 პოლიტიკური ძალა — 16 პარტია და 2 საარჩევნო ალიანსი.

სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, წელს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს სომხეთის 2 485 851 მოქალაქეს.

არჩევნებში მონაწილე ძირითადი და ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური სუბიექტები:

  • „სამოქალაქო შეთანხმება“ (Civil Contract): მოქმედი მმართველი პარტია პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ლიდერობით. მათი პლატფორმა ევროკავშირთან დაახლოებასა და დასავლურ ორიენტაციას ეფუძნება.
  • ბლოკი „სომხეთის ალიანსი“ (Armenia Alliance): მთავარი საპარლამენტო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი ლიდერობს.
  • ალიანსი „ძლიერი სომხეთი“ (Strong Armenia): ახალი გავლენიანი პრორუსული გაერთიანება, რომლის ზურგს უკანაც მოსკოვში მოღვაწე მილიარდერი სამველ კარაპეტიანი დგას.
  • „აყვავებული სომხეთი“ (Prosperous Armenia): მსხვილი ბიზნესმენისა და პოლიტიკოსის, გაგიკ წარუკიანის პარტია, რომელიც ასევე მკვეთრად ოპოზიციურ და პრორუსულ ფლანგზე პოზიციონირებს.
  • „ერთობის ფრთები“ (Wings of Unity): ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყოფილმა ომბუდსმენმა არმან თათოიანმა დააფუძნა.
  • „სომხეთის ეროვნული კონგრესი“ (ANC): პირველი პრეზიდენტის, ლევონ ტერ-პეტროსიანის პარტია.

ყოფილი მმართველი ძალა, სერჟ სარქისიანის „რესპუბლიკური პარტია“, ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს და მასში არ მონაწილეობს.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის ძირითადი კონკურენტები პრორუსული ძალები არიან. მათ რიგებშია კრემლის რჩეული - დაპატიმრებული მილიარდერის სამველ კარაპეტიანის პოლიტიკური ალიანსი.

ფორუმი

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