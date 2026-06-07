ირანის სასამართლომ უარყო კინორეჟისორ ფანაჰის განაჩენის სააპელაციო საჩივარი

რეჟისორი ახლა სამშობლოში დაბრუნდა, გასულ წელს კანის კინოფესტივალზე მთავარი პრიზის მოგების შემდეგ, - განაცხადა მისმა ადვოკატმა კვირას.
თეირანის რევოლუციურმა სასამართლომ სრულად გააუქმა სხვა სასამართლოს მიერ დეკემბერში გამოტანილი თავდაპირველი განაჩენი, თუმცა ფანაჰის კვლავ შეუძლია ახალი სააპელაციო საჩივარი შეიტანოს ადგილობრივი სასამართლოში, განუცხადა ადვოკატმა მოსთაფა ნილიმ ირანული გამოცემის „ეთემადის“ ვებსაიტს.
ადვოკატის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ირანის სასულიერო სისტემის წინააღმდეგ „პროპაგანდის“ ბრალდებით ერთწლიანი პატიმრობისა და ორწლიანი მოგზაურობის აკრძალვის თავდაპირველი განაჩენი ძალაში რჩება.
ირანის საინფორმაციო სააგენტო ISNA-მ მაისში განაცხადა, რომ რეჟისორი, რომელიც კანის კინოფესტივალის „ოქროს პალმის რტოს“ მფლობელია, „ოსკარზეც“ იყო ნომინირებული ფილმისთვის „უბრალო შემთხვევითობა“ და 30 მარტს, ლოს-ანჯელესში გამართული ყოველწლიური ცერემონიის შემდეგ, მალევე დაბრუნდა ირანში.
ფანაჰიმ აღშფოთება გამოთქვა ირანის ხელისუფლების მიერ იანვარში ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების ჩახშობის გამო, რომლის დროსაც, უფლებადამცველი ჯგუფების ცნობით, ათასობით ადამიანი დაიღუპა.
თებერვლის შემდეგ ფანაჰის თავის Instagram-ის გვერდზე, რომელსაც მრავალი გამომწერი ჰყავს, პოსტი აღარ გამოუქვეყნებია და თავადაც არ დაუდასტურებია, რომ ირანში დაბრუნდა. როგორც ამბობენ, აშშ-სა და ისრაელის ომი ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა, როდესაც ის სახლში დაბრუნდა.
უცნობია, დაესწრო თუ არა ფანაჰი ბოლო სასამართლო სხდომას მოსამართლე იმან აფშარის ხელმძღვანელობით, რომელიც ცნობილია თავისი მკაცრი განაჩენებით.
„უბრალო შემთხვევითობა“ პოლიტიკურად დატვირთული ფილმია. ის მოგვითხრობს ხუთი ირანელის შესახებ, რომლებიც უპირისპირდებიან კაცს, რომელიც, მათი აზრით, ციხეში აწამებდა მათ. ეს ამბავი თვითონ ფანაჰის წინა პატიმრობითაა შთაგონებული.
ნილიმ განაცხადა, რომ სასამართლო სისტემის მიერ წარდგენილი ბრალდების თანახმად, ფანაჰის განაჩენი ეფუძნებოდა „მიწისქვეშა და პრობლემური ფილმის გადაღებას მმართველი სისტემის წინააღმდეგ“, რაც აშკარად გულისხმობს კრიტიკოსების მიერ აღიარებულ ამ ფილმს.
მან ასევე მხარი დაუჭირა რამდენიმე ადამიანს, რომლებსაც უფლებადამცველი ჯგუფები პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩნევენ, „ქვეყნის მდგომარეობა უარყოფითად წარმოაჩინა“ და გააპროტესტა ირანში სიკვდილით დასჯის სასჯელის გამოყენება, დასძინა მან.
ფილმის პოპულარიზაციის მიზნით მსოფლიო ტურნეს დროს, ფანაჰიმ არაერთხელ დადო პირობა, რომ ირანში დაბრუნდებოდა მოსალოდნელი სამართლებრივი შედეგებისა და სასჯელის მოსახდელად გამოძახების საფრთხის მიუხედავად.
„ეს ჩემი სახლია და მე დავბრუნდები ჩემს ქვეყანაში“, - განუცხადა მან AFP-ს „ოსკარის“ დაჯილდოების წინ მიცემულ ინტერვიუში.
ირანის სასამართლომ უარყო რეჟისორ ჯაფარ ფანაჰის ერთწლიანი პატიმრობის განაჩენის სააპელაციო საჩივარი.
რეჟისორი ახლა სამშობლოში დაბრუნდა, გასულ წელს კანის კინოფესტივალზე მთავარი პრიზის მოგების შემდეგ, - განაცხადა მისმა ადვოკატმა კვირას.
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