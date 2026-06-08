კობახიძემ ფაშინიანს არჩევნებში წარმატება მიულოცა

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში წარმატება მიულოცა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს.
სომხეთში 7 ივნისს ჩატარებული კენჭისყრის დასრულების შემდეგ, გვიან ღამით ირაკლი კობახიძემ სოციალურ ქსელ X-ში, ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა მისალოცი ტექსტი:
„გულწრფელად ვულოცავ სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში მისი პარტიის წარმატებას. მოუთმენლად ველი ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა გავაძლიეროთ სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრული ურთიერთობები საქართველოსა და სომხეთს შორის, ჩვენი ერების საკეთილდღეოდ”.
სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, ბიულეტენების 48,22%-ის შეჯამების შედეგად ნიკოლ ფაშინიანის პარტია „სამოქალაქო შეთანხმება“ ლიდერობს ხმების 50,89%-ით.
23,23%-ით მეორე ადგილზეა მილიარდერი სამველ კარაპეტიანის პრორუსული ალიანსი „ძლიერი სომხეთი“.
9,59% აქვს ბლოკს „სომხეთი“, რომლის ლიდერი ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანია.
4,15% აქვს პრორუსული პოზიციის პარტიას „აყვავებული სომხეთი“.
წინასწარი შედეგებით, სხვა პარტიებს ხმების 4%-ზე ნაკლები აქვთ. საპარლამენტო არჩევნებში სულ მონაწილეობდა 18 სუბიექტი - 16 პარტია და 2 ბლოკი.
ფორუმი