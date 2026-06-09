არჩევნებიდან 2 დღეში ოპოზიციონერ პოლიტიკოს წარუკიანს ბრალი წარუდგინეს

სომხეთის მთავრობის ახალი ამბების სააგენტო „არმენპრესი“ წერს, რომ გაგიკ წარუკიანს 9 ივნისს ბრალი წაუყენეს მიმდინარე სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში.
კერძოდ, მას ბრალად ედება დიდი ოდენობით გადასახადებისგან თავის არიდება, - წერს „არმენპრესი“ გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით.
ამავე წყაროს თანახმად, გაგიკ წარუკიანს ქვეყნის დატოვება აუკრძალეს.
ამ ინფორმაციის გავრცელებას წინ უძღოდა პროსახელისუფლებო მედიაში ფოტოსა და ცნობის გავრცელება, რომ 8 ივნისს გაგიკ წარუკიანმა სომხეთის დატოვება სცადა, თუმცა იგი მესაზღვრეებმა ერევნის ზვარტნოცის აეროპორტიდან არ გაუშვეს.
ამასთან, არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ფაშინიანმა გაიმეორა, რომ წარუკიანი, - ასევე ოპოზიციონერები, რობერტ ქოჩარიანი და სამველ კარაპეტიანი, - პასუხისგებაში უნდა მისცენ.
არჩევნების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მან ასე უპასუხა შეკითხვას, ხედავს თუ არა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას.
წარუკიანს ბარიერამდე 0,004% დააკლდა
სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების ბარიერი თითოეული პარტიისთვის იყო 4%.
წარუკიანის „აყვავებულ სომხეთს“ ბარიერის გადასალახად მხოლოდ 0,004 პროცენტული პუნქტი დააკლდა - მან ხმების 3,996% მოაგროვა.
- წარუკიანს ნათქვამი აქვს, რომ სომხეთისათვის „უმთავრეს საფრთხეს“ წარმოადგენენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი „ილჰამ ალიევი და ნიკოლ ფაშინიანი“.
- წარუკიანს ეკუთვნის ქრისტეს "მსოფლიოში უდიდესი" მონუმენტის ინიციატივა, რომელსაც ერევნიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში, ჰატისის მთის მწვერვალზე აგებენ.
- წარუკიანმა განაცხადა, რომ ააშენებს ნოეს კიდობნის მემორიალსაც, იესო ქრისტეს ქანდაკების დასრულების შემდეგ.
რაც შეეხება ნიკოლ ფაშინიანის „სამოქალაქო კონტრაქტს“ - 105-წევრიან პარლამენტში მას 64 მანდატი ექნება ხმების 49,82%-ის საფუძველზე.
ეს საკმარისია ახალი მთავრობის დამოუკიდებლად დასაკომპლექტებლად, თუმცა საკონსტიტუციო უმრავლესობამდე მას 6 მანდატი აკლდება.
- სამველ კარაპეტიანის „ძლიერი სომხეთი“ მეორე ადგილზე გავიდა და პარლამენტში 29 მანდატით იქნება წარმოდგენილი;
- მესამე ადგილზე გავიდა სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის, ასევე პრორუსული ორიენტაციით ცნობილი რობერტ ქოჩარიანის ბლოკი „სომხეთი“ - მან 12 მანდატი მოიპოვა.
ფორუმი