ირანი: აშშ-თან შეთანხმებამ ომი „დაუყოვნებლივ დაასრულა.“ დონალდ ტრამპი: ირანთან შეთანხმება “მშვიდობას” მოიტანს მთელს ახლო აღმოსავლეთში

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, რომელიც 14 ივნისს 80 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ განცხადება გააკეთა მანამ, სანამ თეთრი სახლის მინდორზე „UFC Freedom 250“-ის სახელწოდების ღონისძიება შერეული საბრძოლო ხელოვნების (MMA) ბრძოლები დაიწყებოდა.
ტრამპმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე პარასკევს 19 ივნისს ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ხელახლა გაიხსნება. ადრე გამოცხადდა, რომ ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საზღვაო გზა დაუყოვნებლივ გაიხსნებოდა შეთანხმების მიღწევის შემდეგ.
ტრამპმა Truth Social-ში თქვა ასევე, რომ „ეს დიდი შეთანხმება მთელ რეგიონში მშვიდობასა და უსაფრთხოებას მოიტანს“.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანახმად, „ომის სამუდამოდ და დაუყოვნებლად დასრულება გამოცხადდა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში.“
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ქაზემ ღარიბაბადიმ, ეს გამოაცხადა გამთენიისას ტელევიზიით გადაცემულ კომენტარში.
ირანის “მეჰრის” სააგენტო იტყობინება, რომ ირან-აშშ-ს შორის საბოლოო შეთანხმებას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია დაამტკიცებს.
2026 წლის თებერვალში აშშ-ისა და ისრაელის
მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწყებული ომის დროს მოკლული იქნა არაერთი სამხედრო და პოლიტიკური მეთაური, მათ შორის უზენაესი ხელმძღვანელი, აიათოლა ალი ხამენეი, ირანის არაერთი მნიშვნელოვანი სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტი განადგურდა, იყო მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში.
ირანმა საპასუხოდ დაარტყა ისრაელის, ასევე აშშ-ის სამხედრო ობიექტებს თავის მეზობელ არაბულ ქვეყნებში.
ომში ირანის მოკავშირე ლიბანის ჰეზბოლა ჩაერთო, რომელმაც რაკეტები გაისროლა ისრაელის მიმართულებით, რასაც ლიბანზე ისრაელის თავდასხმები მოჰყვა.
ირანში ომმა მოიტანა ეკონომიკური კრიზისი, რადგან თეირანმა გადაკეტა ჰორმუზის სრუტე, რომლის გავლითაც მსოფლიოს ომამდე მიეწოდებოდა ნავთობის და გაზის მეხუთედი. აშშ-მა გადაკეტა ირანის ნავსადგურებთან მიმავალი გზები.
აპრილში მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ მიმდინარეობდა მოლაპარაკება პაკისტანის შუამავლობით.
ფორუმი