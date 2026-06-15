ბრიტანეთის მიერ დაკავებული ტანკერის ეკიპაჟის 3 წევრი ქართველია - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

სააგენტოში ამბობენ, რომ ნავთობტანკერი SMYRTOS-ი (IMO 9389100) არ იდენტიფიცირდა არცერთი აღიარებული ქართული საკრუინგო კომპანიის დასაქმების, რეკრუტირების ან მეზღვაურთა განთავსების ჩანაწერებში.
„ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა და სააგენტოს მარეგულირებელი აქტები საკრუინგო კომპანიებს ავალდებულებს განახორციელონ მკაცრი სანქციური შემოწმება და კრძალავს მეზღვაურთა დასაქმებას იმ გემებზე ან გემთმფლობელებთან, რომლებიც ექვემდებარებიან გაეროს, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების ან გაერთიანებული სამეფოს სანქციებს“, - აცხადებენ სააგენტოში და დასძენენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ამ ტანკერზე არ დასაქმებულან საქართველოს საზღვაო სააგენტოს აღიარების მქონე კომპანიების მიერ.
უწყება დამატებით აღნიშნავს, რომ „სააგენტო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ერთგულებას საერთაშორისო სანქციების შესრულების, პასუხისმგებლიანი საზღვაო მმართველობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების მიმართ“.
რა მოხდა
დღეს, 15 ივნისს, ბრიტანულმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, დანაშაულთან ბრძოლის ეროვნულ სააგენტოზე დაყრდნობით, გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, ბრიტანელმა სამხედროებმა კამერუნის დროშით მცურავი სანქცირებული ტანკერი Smyrtos-ი 14 ივნისს ლა-მანშის სრუტეში დააკავეს 6-საათიანი ოპერაციის შედეგად.
ტანკერი ბრიტანეთის სამხრეთში, ლა-მანშის სრუტის ნაპირზე მდებარე დორსეტის საგრაფოშია გაჩერებული. ეკიპაჟის 24 წევრი - საქართველოსა და ინდოეთის მოქალაქეები - ტანკერზე რჩება.
BBC-ს მონაცემებით, ტანკერი Smyrtos-ი(ყოფილი Myrtos-ი) 5 ივნისს გავიდა რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის მახლობლად მდებარე უსტ-ლუგის პორტიდან და ლა-მანშის სრუტეს 13 ივნისისთვის მიაღწია.
სანქციები
2025 წლის ივლისში რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის" ამ ტანკერის წინააღმდეგ სანქციები დაწესდა, რის შემდეგაც მას სახელი შეეცვალა და Smyrtos-ი დაერქვა.
დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირის სახელმწიფოებისა და აშშ-ის მიერ სანქცირებულია რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის" ნაწილად მიჩნეული 500-ზე მეტი ტანკერი, რომლებსაც რუსული ნავთობი გადააქვთ უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების დარღვევით.
2026 წლის მარტში ბრიტანეთის მთავრობამ შეიარაღებული ძალების სამხედროებს მისცა ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებში ტრანზიტით მყოფ, რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ სანქცირებულ გემებზე ასვლისა და მათი დაკავების უფლება.
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