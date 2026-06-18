მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით შეტევა იყო - მეორედ ბოლო სამ დღეში

უკრაინულმა დრონებმა ისევ შეაღწიეს უშუალოდ მოსკოვში, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის დედაქალაქი საჰაერო თავდაცვის სისტემებით განსაკუთრებულად დაცულ ადგილად ითვლება.
დილის შვიდი საათისთვის მოსკოვის მერმა, სერგეი სობიანინმა სოციალური ქსელებით გაავრცელა ცნობა, რომ „რამდენიმე უპილოტომ შეძლო მიღწევა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნამდე“ და იღებენ „ზომებს შედეგების ლიკვიდაციისთვის“. რა შედეგებია ეს, სობიანინს არ დაუკონკრეტებია.
რუსული და უკრაინული წყაროების მიერ სოციალური ქსელებით გავრცელებული კადრების მიხედვით, ქარხნის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარია.
მოსკოვის მერის ინფორმაციით, დრონების „ნამსხვრევების ჩამოცვენამ უმნიშვნელოდ დააზიანა“ სავაჭრო ცენტრის, „სადოვოდის“ ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობა.
სობიანინის თანახმად, ღამის განმავლობაში და დილით მოგერიებული იყო, 190-ზე მეტი დრონი.
დამოუკიდებელი გამოცემა ASTRA წერს, რომ მოსკოვში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის გარდა დარტყმა იყო სულ მცირე ერთ მრავალბინიან სახლზე.
- უკრაინის თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს 16 ივნისსაც.
- სააგენტო Reuters-ს ინფორმირებულმა წყაროებმა დაუდასტურეს, რომ ამ შეტევის შემდეგ ქარხანამ მუშაობა შეაჩერა.
- მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსეთის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, კაპოტნიას რაიონში მდებარეობს.
- საჯარო წყაროების თანახმად, ქარხნის საწარმოო სიმძლავრე წელიწადში 11 მილიონი ტონაა, მოსკოვს უზრუნველყოფს ბენზინის 40%-ით და დიზელის საწვავის 50%-ით და მოსკოვის აეროპორტებისთვის საწვავის ძირითადი მიმწოდებელია.
- ქარხანა წარმოებული პროდუქციის 80%-ს აწვდის მოსკოვს და მოსკოვის ოლქს.
- უკრაინის თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დრონებით შეუტიეს 2024 წლის სექტემბერშიც.
ფორუმი