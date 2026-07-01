უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ყირიმში დაარტყეს რუსეთის სამხედრო აეროდრომს

ამ რაიონში აფეთქებები 30 ივნისიდან 1 ივლისის ღამით იყო.
1 ივლისს დღისით უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ დრონებით „წარმატებით დაარტყეს“ აეროდრომის ანგარებს და „დადასტურებულია ხუთი მოხვედრა“. წინასწარი მონაცემებით, დარტყმის მომენტში ორ ანგარში იმყოფებოდნენ გამანადგურებლები Су-30 და Су-30СМ.
აეროდრომ „საკისთან“ მასშტაბური ხანძრის შესახებ თანამგზავრულ ფოტოებზე დაყრდნობით 1 ივლისს დილით წერდა ტელეგრამ-არხი „კრიმსკი ვეტერ“.
- რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს აეროდრომი ყირიმის საკის რაიონში, დაბა ნოვოფიოდოროვკაში მდებარეობს. 2014 წელს, ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთმა აეროდრომზე განათავსა 43-ე საზღვაო მოიერიშე საავიაციო პოლკი.
- „საკი“ ადრეც არაერთხელ იყო უკრაინის თავდაცვის ძალების სამიზნე.
უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 1 ივლისს განაცხადა, რომ აეროდრომ „საკის“ დაარტყეს რუსეთზე „ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაციის“ ფარგლებში პრეზიდენტ ზელენსკის მიერ განსაზღვრული დავალებების შესასრულებლად.
- უკრაინის პრეზიდენტმა უსაფრთხოების სამსახურს 25 ივნისს დაუმტკიცა რუსეთზე „ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაცია“. ზელენსკის თანახმად, ოპერაციის მიზანია აგრესორ სახელმწიფოს ომის დასრულებისკენ უბიძგონ.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს აეროდრომ „საკიზე“ შეტევის შესახებ არანაირი ცნობა არ გაუვრცელებია. 1 ივლისს დილით გამოქვეყნებული ზოგადი ინფორმაციის მიხედვით, გასული ღამიდან დილის რვა საათამდე რუსეთის 16 რეგიონში და ყირიმში „გზად დაიჭირეს და გაანადგურეს“ 179 უკრაინული დრონი.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები ამ გაზაფხულიდან ინტენსიურად უტევენ სამხედრო ობიექტებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, ნავთობის ტერმინალებს და ტრანსპორტირების მარშრუტებს რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში.
- რუსეთის რეგიონებში ბენზინის და დიზელის საწვავის გაყიდვა შეზღუდეს, ანექსირებულ ყირიმში კი სრული დეფიციტი შეიქმნა.
უკრაინის პრეზიდენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს არის სამართლიანი პასუხი უკრაინის ქალაქებსა და რაიონებზე რუსეთის ყოველდღიურ დარტყმებზე და მიზანია რუსეთის სახელმწიფო სისტემის დაზიანება და მისთვის ომის გაგრძელების შესაძლებლობების შეზღუდვა.
ფორუმი