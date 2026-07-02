ევროკავშირი 220 მილიონი ევროთი დააფინანსებს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის მხარდამჭერ პროექტებს

ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი 1 ივლისს ბაქოში შეხვდნენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს.
ევროკომისიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილეს რეგიონში მშვიდობის განმტკიცების გზები კავშირების გაფართოებისა და სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებთა მხარდაჭერის გზით და ევროკავშირსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და ენერგეტიკული პარტნიორობის საკითხები.
ევროკავშირი 200 მილიონ ევროს დახარჯავს სასაზღვრო რაიონების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება დაახლოებით ორი მილიარდი ევროს კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციების მოზიდვა. კიდევ 20 მილიონი ევრო განკუთვნილია აზერბაიჯანის და სომხეთის სასაზღვრო რაიონების თემების მხარდასაჭერად ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, ტერიტორიების განაღმვა, კვალიფიკაციის ამაღლება და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება.
რაც შეეხება ევროკავშირისა და აზერბაიჯანის ორმხრივ თანამშრომლობას, ევროკავშირი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად მიიჩნევს ნახიჩევანის რკინიგზას. 2026 წელს აზერბაიჯანმა, ევროკავშირმა და ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკმა დაიწყეს პროექტის რეალიზაციისთვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა 1 ივლისს გამოაცხადეს, რომ 2026 წლის ბოლომდე ბაქოში ჩატარდება მინისტრთა კონფერენცია, რომელზეც კავშირგაბმულობის სფეროში ინვესტირების საკითხებს განიხილავენ. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირის, სამხრეთ კავკასიის და შუა აზიის ქვეყნების, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების და კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები.
აზერბაიჯანის შემდეგ, 2 ივლისს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი მარტა კოსი იწყებენ ვიზიტს სომხეთში.
აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართ მზარდი ინტერესისა და თანამშრომლობის გაფართოების ფონზე, ევროკავშირს „ქართული ოცნების“ პოლიტიკის გამო შეჩერებული აქვს თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მქონე ერთადერთი ქვეყანაა და წლების წინ ლიდერად ითვლებოდა ევროინტეგრაციის გზაზე მყოფ ქვეყნებს შორის.
ფორუმი