პოლონეთის პრემიერი აცხადებს, რომ თუ უკრაინას დაძაბულობის შემცირება სურს, თავისი ისტორია უნდა გაიაზროს

უკრაინა ვარშავასთან დაძაბულობის შემცირების გზებს ეძებს, განაცხადა 3 ივლისს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა და დასძინა, რომ პოლონეთის მეზობელი ისტორიას უნდა შეურიგდეს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად.
2022 წელს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ მეზობლებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა ყველაზე მძიმე კრიზისში მას მერე შევიდა, რაც პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის პოლონეთის უმაღლესი ჯილდო ჩამოართვა.
ნავროცკიმ განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი გადადგა უკრაინის არმიის ქვედანაყოფისთვის იმ მეამბოხეების რაზმის სახელის მინიჭების გამო, რომლებმაც მეორე მსოფლიო ომში პოლონელების ხოცვა-ჟლეტა მოაწყვეს.
პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი, ნავროცკის პოლიტიკური ოპონენტი, ცდილობს დაძაბულობის განმუხტვას: მან თქვა, რომ დადებითი სიგნალები მიიღო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიჰასა და მის პოლონელ კოლეგას, რადოსლავ სიკორსკის შორის პარასკევს ვარშავაში გამართული შეხვედრიდან.
„შეხვედრის შედეგები არ ვიცი, მაგრამ მაქვს სიგნალები, რომ უკრაინული მხარე დაძაბულობის განმუხტვის გზებს ეძებს“, - განაცხადა ტუსკმა პრესკონფერენციაზე.
ზოგიერთი უკრაინელი "უკრაინის მეამბოხეთა არმიის" მებრძოლებს (UPA) გმირებად მიიჩნევს საბჭოთა კავშირისა და ნაცისტური გერმანიისთვის გაწეული წინააღმდეგობის გამო და ამასთან ასევე მიიჩნევს კიევის მხრიდან მოსკოვისგან დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ.
თუმცა UPA ასევე მონაწილეობდა ვოლინის მასობრივ მკვლელობებში, 1943 წლიდან 1945 წლამდე პერიოდში, რომლის დროსაც, პოლონეთის თანახმად, უკრაინელმა ნაციონალისტებმა დაახლოებით 100 ათასი პოლონელი მოკლეს. ათასობით უკრაინელი დაიღუპა საპასუხო ხოცვა-ჟლეტისას.
ტუსკმა განაცხადა, რომ კიევმა ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილის აღსასრულებლად ისტორია უნდა გაიაზროს და ეს პროცესი, დიპლომატების აზრით, რთული და ხანგრძლივი იქნება.
„არ არსებობს ევროპული საზოგადოება შერიგების გარეშე და არ არსებობს შერიგება... მტკივნეულ ისტორიასთან შერიგების გარეშე", - თქვა ტუსკმა და დაამატა, რომ ნატოს მომავალ სამიტზე პოლონეთის დელეგაციას სთხოვს, უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების გაწევისას „ფრთხილად“ იყვნენ.
„არა იმიტომ, რომ არ მჯერა, რომ უკრაინას ფინანსური მხარდაჭერა სჭირდება, არამედ იმიტომ, რომ პოლონეთს ევროკავშირის აღმოსავლეთ საზღვრის დაცვასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულებები აქვს“, - თქვა ტუსკმა.
პოლონეთის პრემიერი აცხადებს, რომ თუ უკრაინას დაძაბულობის შემცირება სურს, თავისი ისტორია უნდა გაიაზროს
უკრაინა ვარშავასთან დაძაბულობის შემცირების გზებს ეძებს, განაცხადა 3 ივლისს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა და დასძინა, რომ პოლონეთის მეზობელი ისტორიას უნდა შეურიგდეს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად.
ფორუმი