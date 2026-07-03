პაპმა ლეონ XIV-მ 250 წლის იუბილეზე შეაქო აშშ-ში იმიგრანტების მიღების ისტორია

რომის პაპმა ლეონ XIV-მ, 3 ივლისს, სამშობლოში თავის პირველ მნიშვნელოვან მიმართვაში შეაქო შეერთებული შტატებში იმიგრანტების მიღების ისტორია და ვიდეომიმართვაში ამერიკელებს დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში მოცემული იდეალების შესაბამისად ცხოვრებისკენ მოუწოდა.
ამერიკელმა პაპმა, რომელმაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმიგრაციული პოლიტიკა „არაადამიანურად“ შეაფასა, განაცხადა, რომ სიტყვა „ამერიკა“ მთელ მსოფლიოში „თავისუფლების სინონიმად“ იქცა იმის გამო, თუ როგორ მიიღო ქვეყანამ იმიგრანტები.
ვატიკანიდან პირდაპირ მიმართა მან ფილადელფიაში, ეროვნული კონსტიტუციის ცენტრს,როცა მას ცენტრის "თავისუფლების მედლის" მიღების გამო და განაცხადა, რომ იმედოვნებს, რომ თავისი 250-ე წლისთავის აღნიშვნისას, აშშ იხელმძღვანელებს „ერთიანობის, სამართლიანობისა და მშვიდობის“ იდეალებით, რომლებსაც იცავდნენ დამფუძნებელი მამები.
„ეს ისტორიული წლისთავი გვაძლევს შესაძლებლობას, კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ ერის დამფუძნებელ პრინციპებზე იმ იმედით, რომ ამერიკა სამუდამოდ ერთგული დარჩება იმ ოცნების, რომელმაც მას თავისუფლების ქვეყნისა და მამაცთა სამშობლოს სახელი მოუტანა“, - განაცხადა პაპმა.
ლეონი, რომელიც წარმოშობით ჩიკაგოდანაა, მას შემდეგ, რაც 2025 წლის მაისში რომის პაპი გახდა, აშშ-ში არ ყოფილა. მანამდე მან რამდენიმე ვიდეომიმართვა გააგზავნა აშშ-ში ადგილობრივ ღონისძიებებზე, თუმცა არა საყოველთაო აუდიტორიისთვის.
პაპმა გასულ თვეში გაფრთხილება გაავრცელა, რომ ისტორია დაგმობს მსოფლიო ლიდერებს, რომლებიც იმიგრანტებს სასტიკად ეპყრობიან.
მან მიმართვა ერთი დღით ადრე წარმოთქვა, სანამ იტალიის კუნძულ ლამპედუზაზე ჩავიდოდა. კუნძული გეოგრაფიულად შედარებით ახლოს არის აფრიკის სანაპიროსთან, საიდანაც ბევრი ცდილობს ევროპაში მოხვედრას და მათი სამიზნე ლამპედუზაა. ზღვაზე ხშირად გაუმართავი ნავებით მოგზაურობას, ან უამინდობას, უამრავი ემიგრანტი ეწირება.
ლეონ XIV-მ თავის გამოსვლაში ასევე მოუწოდა აშშ-ს, მიიღოს კანონები, რომლებიც „აღიარებენ და დაიცავენ“ სიცოცხლეს - ჩასახვიდან ბუნებრივ სიკვდილამდე.
„ერის მორალური სიდიადე, უპირველეს ყოვლისა, გამოიხატება მის უნარში, მხარი დაუჭიროს, დაიცვას და დააფასოს ყველას სიცოცხლე, განსაკუთრებით ყველაზე დაუცველების და მათი, რომელთა ღირებულებაც კითხვის ნიშნის ქვეშაა“, - განაცხადა პაპმა.
პაპს არ უხსენებია ტრამპი და არც აშშ-ის სხვა რომელიმე პოლიტიკური ლიდერი. მან აშშ-ს მოუწოდა ერთიანობისკენ და პრობლემების სამომავლოდ გადაჭრისკენ.
„იმისათვის, რომ ერი აყვავდეს, ის ჭეშმარიტად გაერთიანებული უნდა იყოს; გაერთიანებული არა საწუთიერო ძალისხმევასთან დაკავშირებული მიზნებით, არამედ იდეალებით, რომლებიც დროთა განმავლობაში არ ქრება“, - თქვა მან.
კონსტიტუციის ეროვნული ცენტრი არაკომერციული ორგანიზაცია და მუზეუმია. მისი "თავისუფლების მედალი" პატივს მიაგებს იმ ადამიანებს, „რომლებიც მიისწრაფვიან უზრუნველყონ თავისუფლების მადლი მთელი მსოფლიოს ხალხებისთვის“.
ჯილდოს წინანდელ მფლობელებს შორის არიან აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და ყოფილი პირველი ლედი ლორა ბუში, აშშ-ის ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და ტიბეტელთა სასულიერო მეთაური დალაი ლამა.
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