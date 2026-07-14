კიევზე სარაკეტო შეტევა იყო

რუსეთის ჯარებმა მორიგი სარაკეტო შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე.
შეტევა 13-დან 14 ივლისის ღამით დაიწყო. გამოცხადდა საჰაერო განგაში, რომლის დროსაც მოქალაქეები თავშესაფრებში უნდა გადავიდნენ.
კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, გოლოსეევის რაიონში დარტყმა იყო საწყობებზე, სადაც ხანძრები გაჩნდა. რა საწყობებია ეს, კლიჩკოს არ დაუკონკრეტებია. კიევის დარნიცის რაიონში დარტყმა იყო ერთ-ერთი სკოლის მახლობლად.
ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა.
ივლისის დასაწყისიდან რუსეთის ჯარებმა კიევზე რაკეტებით და დრონებით რამდენჯერმე მიიტანეს მასირებული შეტევა, რასაც დიდი მსხვერპლი და ნგრევა მოჰყვა.
უკრაინის ხელისუფლება პარტნიორი სახელმწიფოებისგან ითხოვს საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერებას, პირველ ყოვლისა რაკეტებით Patriot.
ფორუმი