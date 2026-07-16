კიევში მსხვერპლია რუსეთის სარაკეტო შეტევის შედეგად

რუსეთის ჯარებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე. შეტევა 15-დან 16 ივლისის ღამით დაიწყო.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მონაცემებით, 16 ივლისის დილის შვიდი საათისთვის დადასტურებულია, რომ დაიღუპა 2 და დაიჭრა 5 ადამიანი. დაჭრილებს შორის ერთი ბავშვია.
დარტყმა იყო კიევის დარნიცის და სვიატოშინსკის რაიონებზე, სადაც ხანძრები გაჩნდა სასაწყობე და ადმინისტრაციულ შენობებში. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურს არ დაუკონკრეტებია, რა ინახებოდა ამ საწყობებში.
ივლისის დასაწყისიდან რუსეთის ჯარებმა კიევზე რაკეტებით და დრონებით რამდენჯერმე მიიტანეს მასირებული შეტევა, რასაც დიდი მსხვერპლი და ნგრევა მოჰყვა. ივლისის პირველი ორი შეტევის შედეგად(2 და 6 ივლისს) საერთო ჯამში, 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ყველა შეტევის შემდეგ აცხადებდა, რომ კიევში დაარტყეს სამხედრო მრეწველობის ობიექტებს.
ფორუმი