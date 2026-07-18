FT: ზელენსკი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის თანამდებობიდან გადადგომას განიხილავს

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის, ალექსანდრ სირსკის თანამდებობიდან გადადგომას განიხილავს, იტყობინება Financial Times წყაროზე დაყრდნობით.
გაზეთის წყაროს ცნობით, ზელენსკი ამ შაბათ-კვირას სამხედრო მეთაურებს შეხვდება, რათა მოისმინოს მათი შეფასებები ბრძოლის ველზე არსებული ვითარების შესახებ და განიხილოს მთავარსარდლის თანამდებობის პოტენციური კანდიდატები.
წყარომ დასძინა, რომ ზელენსკი მზადაა სირსკი თანამდებობიდან გადააყენოს, თუ ის იპოვის კანდიდატს, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების შეუფერხებელ გადაცემას და ამავდროულად, ფრონტის ხაზზე საიმედო დაცვას შეინარჩუნებს.
ამ კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა თავდაცვის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი, რამაც კიევსა და რამდენიმე სხვა ქალაქში საპროტესტო აქციები გამოიწვია. მისი გადადგომის შემდეგ, თავად ფედოროვმა მკაცრად გააკრიტიკა სირსკი. მან ასევე განაცხადა, რომ სწორედ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი მოითხოვდა მის გადადგომას. გარდა ამისა, ფედოროვმა განაცხადა, რომ მან შესთავაზა სირსკის და გენერალური შტაბის უფროსის ანდრეი გნატოვის შეცვლა.
FT-ის ცნობით, ზელენსკიმ სირსკის გადადგომის განხილვა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ფედოროვის გადადგომის წინააღმდეგ პროტესტი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის წინააღმდეგ უფრო ფართო კამპანიაში გადაიზარდა.
ამ კვირაში ზელენსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ფედოროვსა და სირსკის შორის ურთიერთობა იმდენად გაუარესდა, რომ ისინი აღარ ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს და მხოლოდ მაშინ შეეძლოთ კომუნიკაცია, როდესაც თავად პრეზიდენტი მოქმედებდა შუამავლის როლში.
35 წლის ფედოროვი უკრაინის არმიის ტექნოლოგიური მოდერნიზაციისა და უპილოტო სისტემების განვითარების ერთ-ერთ წამყვან მომხრედ ითვლება. მისი მხარდამჭერები ბრძოლის ველზე უკრაინის სამხედრო ძალების წარმატებებს მის მიერ განხორციელებულ რეფორმებს მიაწერენ. ფედოროვი თავდაცვის მინისტრი 2026 წლის იანვარში გახდა.
ფორუმი