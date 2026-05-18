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1910 და 2010: ორი ცვლილება და "გზა არათავისუფლებისკენ"

1910 და 2010: ორი ცვლილება და "გზა არათავისუფლებისკენ"
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1910 და 2010: ორი ცვლილება და "გზა არათავისუფლებისკენ"

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„გზა არათავისუფლებისკენ: რუსეთი, ევროპა, ამერიკა“ ტიმოთი სნაიდერმა 2018 წელს გამოსცა. ამ წიგნში ვეტერანი ისტორიკოსი მოგვითხრობს როგორ ავრცელებს რუსეთი თავის ავტორიტარიზმს, მითებს და დეზინფორმაციას აღმოსავლეთიდან - დასავლეთით, რათა ძირი გამოუთხაროს დემოკრატიას ევროპასა და ამერიკაში.

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