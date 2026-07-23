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საზოგადოება

გაათავისუფლებენ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელს გირაოთი? - ინტერვიუ დაკავებულის ადვოკატთან

ნიკო ხურცილავას წინააღმდეგ საქმე ძალადობის მუხლით არის აღძრული.
ნიკო ხურცილავას წინააღმდეგ საქმე ძალადობის მუხლით არის აღძრული.

იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის თავდასხმისთვის დაკავებული, 39 წლის ნიკო ხურცილავა ბრალის წაყენებას ელოდება. მისი ადვოკატი შოთა მირველაშვილი ამბობს, რომ ბრალდებულის გირაოთი გათავისუფლების იმედი აქვთ.

საგამოძიებო უწყებებთან თანამშრომლობა აღკვეთის ღონისძიების განხილვისას და სასჯელის შეფარდების დროს, როგორც წესი, შემამსუბუქებელი გარემოებაა - ნიკო ხურცილავა თავდასხმიდან მალევე თავად გამოცხადდა პოლიციაში. შესაძლოა, ეს იყოს სტრატეგიის ნაწილი: „ის რომ გამოცხადდა, მე უკვე განყოფილებაში ვიყავი“.

რადიო თავისუფლება: დანაშაულის ჩადენის მოტივი რა იყო?

ადვოკატი: ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო. გამოელაპარაკა - შენ ონისე არ ხარ, დუმბაძეს რომ აგინეო?! ეს იყო მოტივი.

- როცა თქვა „აგინა“, კონკრეტულად რა ტექსტი მოისმინა, რატომ აღიქვა, რომ იყო გინება? - ეს იყო მისი ინტერპრეტაცია თუ ფაქტი?

- ვიდეო არ შემისწავლია. არც ონისეს პოდკასტზე მსმენია რამე გუშინდელ დღემდე... ვიდეოზე სანამ სიღრმისეულად არ ჩავეძიები, დასკვნებისგან თავს ვიკავებ ხოლმე. თვითონ რამდენად სიღრმისეულად ჩაეძია, მაგაზე [პასუხი არ მაქვს]. ეს კითხვები არ დამისვამს.

ეს გინება იყო თუ მისი ინტერპრეტაცია ნაკლებად მნიშვნელოვანია, როცა ფიზიკური დაპირისპირებაა სახეზე.

- როგორ მოხვდა იმ ადგილზე, სადაც ონისე ცხოვრობს?

- იქვე იმყოფებოდა.

- რას აკეთებდა?

- არ ვიცი ეს დეტალი. ეს რაღაცები არ მიკითხავს, ფიზიკურად დრო არ მქონდა...

- ვინ იყო მასთან ერთად იმ დროს?

- ბევრი პირი იყო, მაგრამ კონკრეტულად ვინ იყო, ამას ვერ ასახელებს.

- ვინ დაარტყა ხელი კიდევ, მან არ იცის?

- მან დაარტყა. ერთი ადამიანია დაკავებული. როგორც თვითონ ამბობს, მხოლოდ თვითონ დაარტყა.

- საიდან გაიგო, რომ ონისეს მსგავსი რამ ჰქონდა ნათქვამი?

- სოციალური ქსელიდან, რა...

- კონკრეტულად რა ნაწილი ნახა, რა მოისმინა?

- არ ვიცი, რა ნაწილი ნახა. უბრალოდ, ვიცი, რომ ონისეს ნათქვამი კონკრეტული ფრაზა გაიგო ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებით.

- წაუკითხავს ნოდარ დუმბაძის რაიმე ნაწარმოები?

- არ ვიცი. ნამდვილად არ ჩავძიებივარ, წაკითხული აქვს თუ არა ნოდარ დუმბაძე. ვეკითხებოდი ჩადენილ ფაქტთან დაკავშირებით.

- მაშინ რამ აღაშფოთა?

- არ ვიცი, ნამდვილად ვერ გეტყვით. მასთან ეს დეტალები არ გამივლია.

- 10-ზე მეტი კითხვა დაგისვით. თქვენ უმრავლესობაზე პასუხად თქვით, რომ „არ იცით“, „არ ჩაეძიეთ“ ან „არ გიკითხავთ“. რაზე ესაუბრეთ?

- რა მოლოდინი აქვს - ეს ჯერ არ იცის. და ასევე, ოჯახს რა გადავცე.


ფორუმი

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