დაიბომბა კიევი და უკრაინის სხვა ქალაქები. რუსეთიც და უკრაინაც იუწყებიან დარტყმებისას მშვიდობიანი მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ

საჰაერო ძალების თანახმად, რომ რუსეთმა ღამით უკრაინის მიმართულებით შვიდი ბალისტიკური რაკეტა და 136 დრონი გაუშვა.
რუსეთმა, თავის მხრივ, განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინის ქალაქ ჰორლივკაში უკრაინული დრონის თავდასხმის შედეგად ოთხი ადამიანი დაიღუპა.
ხარკოვში, დღისით დრონებით თავდასხმის შემდეგ, ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო თორმეტს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ზაპოროჟიეში, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში ინტენსიური დაბომბვის ქვეშ იმყოფებოდა, ერთი ადამიანი დაიღუპა და ექვსი დაიჭრა.
კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ ღამით განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შემდეგ ცენტრალურ რაიონში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მეშვიდე და მერვე სართულებზე ხანძარი გაჩნდა. დედაქალაქში სამი ადამიანი დაიჭრა და არაოფიციალურმა სოციალურმა მედიამ ხანძრის კადრები აჩვენა.
24 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაფრთხილება გაავრცელა, რომ რუსეთი გეგმავდა თავდასხმებს, სავარაუდოდ, მომდევნო 48 საათის განმავლობაში.
რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო TASS-ის ცნობით, უკრაინის დონეცკის ოლქის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ნაწილში მდებარე ქალაქ გორლივკაში რუსეთის მიერ დანიშნულმა მერმა ივან პრიხოდკომ განაცხადა, რომ უკრაინის დრონით თავდასხმის შედეგად ოთხი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. პრიხოდკომ დამატებითი დეტალები არ გაამხილა.
25 ივლისს რუსეთის მიერ დანიშნულმა ხელისუფლებამ უკრაინა მშვიდობიან მოსახლეობაზე განზრახ თავდასხმაში დაადანაშაულა მას შემდეგ, რაც უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის რუსეთის მიერ კონტროლირებად ნაწილში მდებარე დასასვენებელ ბანაკზე დრონით თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა.
რუსეთიც და უკრაინაც უარყოფენ ბრალდებას, რომ 2022 წლის თებერვალში რუსეთის მიერ სრულმასშტაბიანი შეჭრით დაწყებული ომის დროს მშვიდობიან მოსახლეობას ესხმოდნენ თავს. ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა.
26 ივლისის დილით, რუსეთის არმია თავს დაესხა ქალაქ კრივოი როგს დნეპროპეტროვსკის ოლქში, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა ქალაქის ერთადერთ სავაჭრო ცენტრ „ეპიცენტრში“.
დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსი ალექსანდრ განჟა, კრივოი როგის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრ ვილკული, დნეპროპეტროვსკის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე მიკოლა ლუკაშუკი ავრცელებენ ცნობას, რომ „მტერმა კრივოი როგს დაარტყა. სავაჭრო ცენტრში ხანძარი გაჩნდა“.
დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია ზუსტდება.
ამავე ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოკუპანტებმა არტილერიითა და დრონებით თითქმის 20-ჯერ შეუტიეს რეგიონის სამ რაიონს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაშავდა.
ნიკოპოლის რაიონში რუსეთის ჯარი თავს დაესხა ნიკოპოლის, მარგანეცკაიასა და პოკროვსკაიას დასახლებებს. დაზიანებულია უნივერმაღი.
პავლოგრადში 66 წლის მამაკაცი დაშავდა. მას ამბულატორიულ მკურნალობას გაუწევენ.
კრივოი როგის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მაშველების მიერ ხანძარი უკვე ლოკალიზებულია და ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოები მიმდინარეობს. ქალაქის წყალმომარაგება და სხვა კომუნალური კომპანიები უზრუნველყოფენ წყლის შეუფერხებელ მიწოდებას. „მოცემული მომენტისთვის დაშავებულები არ არიან“, - აღნიშნა მან.
როგორც იტყობინებიან, „ეპიცენტრი“ თითქმის 19 წლის განმავლობაში - 2007 წლის დეკემბრიდან - მუშაობდა და დაახლოებით 400 ადამიანი ჰყავდა დასაქმებული.
ერთ კვირაზე ნაკლები ხნის წინ, რუსეთის არმიამ კიდევ ერთ ქსელურ ობიექტს შეუტია. 20 ივლისის ღამეს, დრონებმა სუმის სავაჭრო ცენტრ „ეპიცენტრს“ დაარტყეს, რასაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა სავაჭრო ცენტრი მთლიანად დაიწვა.
დღეისათვის, უკრაინის სხვადასხვა რეგიონში „ეპიცენტრის“ ცხრა სავაჭრო ცენტრი მთლიანად განადგურდა. კიდევ ერთი სავაჭრო ცენტრი დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რჩება, ხოლო კომპანიის 14 ობიექტი დაზიანდა.
დნეპროპეტროვსკის საოლქო საბჭოს თავმჯდომარემ, მიკოლა ლუკაშუკმა, ასევე განაცხადა „ეპიცენტრზე“ მომხდარი დარტყმის შესახებ. „კრივოი როგში დილა ცეცხლმოკიდებული „ეპიცენტრით“ დაიწყო. ოკუპანტებმა ცინიკურად რამდენჯერმე დაარტყეს ჰიპერმარკეტს“, - დაწერა მან.
მისი თქმით, ეს უკვე მესამე „ეპიცენტრია“ დნეპროპეტროვსკის ოლქში, რომლებსაც რუსებმა სრულმასშტაბიანი ომის დროს დაარტყეს.
ნიკოპოლში ჰიპერმარკეტი 4 ათას კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართობი დაიწვა. კამენსკოეში რუსულმა რაკეტებმა მთლიანად გაანადგურეს 11 ათას კვადრატულ მეტრზე მეტი.
ფორუმი