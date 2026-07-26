ირანი უკრაინის თავდასხმას უპასუხებს - არაყჩი

ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კიევმა კასპიის ზღვაში შორი დისტანციის დარტყმები განახორციელა გემებზე, რომელთაც სამხედრო ტვირთი გადაჰქონდათ, რასთანაც ირანის იყო დაკავშირებული.
ეს ნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის სულ უფრო საერთაშორისო მასშტაბებს.
„ზელენსკიმ იერიში მიიტანა ირანულ სავაჭრო გემზე და მოკლა ერთი მეზღვაური “, - განაცხადა არაყჩიმ X-ზე და ამას უწოდა „გაეროს ქარტიის უხეში დარღვევა, რომელიც ისრაელის დავალებით განხორციელდა, რათა ევროპა ჩაითრიოს თავის ომში“.
მან დასძინა, რომ ევროკავშირის წარმომადგენელ კაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას მან „ნათლად განაცხადა, რომ ის, რაც გააკეთა “მუქთახორამ” კიევიდან, უპასუხოდ არ დარჩება“.
ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თავდასხმამ გემის „აფეთქება გამოიწვია, რის შედეგადაც ერთი მეზღვაური დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა“.
სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისლამური რესპუბლიკა „არასდროს ჩარეულა რუსეთსა და უკრაინას შორის კონფლიქტში“.
შაბათს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ მედიაში განაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებმა „ძალიან ძლიერ შედეგებს მიაღწიეს კასპიის ზღვაში შორი დისტანციის დარტყმებით -- მათ შორის ირანის მონაწილეობით სამხედრო ტვირთების გადაზიდვაში გამოყენებულ გემებზე, ასევე ერთ საბრძოლო გემზე“.
უკრაინის სადაზვერვო სამსახურებმა, თავის მხრივ, Telegram-ზე გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ დრონებით თავდასხმები განხორციელდა „საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფ სატვირთო გემებზე, რომლებიც ირანსა და რუსეთს შორის სამხედრო ტვირთის გადასაზიდად გამოიყენებოდა“.
ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შაბათს, თეირანში, უკრაინის დროებით რწმუნებული დაიბარა, რათა პროტესტი გამოეხატა ამ „მტრული და დანაშაულებრივი ქმედების“ გამო.
ფორუმი