უკრაინა ვერ მიიღებს Patriot-ის ტიპის რაკეტების - ადრე გამოცხადებული - შექმნის შესაძლებლობას - ტრამპი

ტრამპმა თქვა ამასთან, რომ აშშ „ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, როდესაც ვინმეს მათი წარმოების უფლებას აძლევს“.
აშშ-ის პრეზიდენტმა ივლისის დასაწყისში განაცხადა, რომ კიევს რაკეტების წარმოების უფლებას მისცემს.
„... პრეზიდენტთან ჩვენი შეთანხმების შემდეგ, ჩვენი გუნდები... უნდა შეთანხმდნენ ყველა დარჩენილ ტექნიკურ ასპექტებზე“, - განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Patriot-ის შესახებ კითხვაზე პასუხის გაცემისას.
დონალდ ტრამპი ანკარაში, ნატოს სამიტზე შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს.
შეხვედრის მსვლელობისას აშშ-ის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზადაა, უკრაინას Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის რაკეტების წარმოების ლიცენზია მიანიჭოს.
უკრაინას დეფიციტი აქვს თავდაცვითი სისტემების მხრივ რუსეთთან ომში.
ფორუმი