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უკრაინა ვერ მიიღებს Patriot-ის ტიპის რაკეტების - ადრე გამოცხადებული - შექმნის შესაძლებლობას - ტრამპი

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 31 ივლისს განაცხადა, რომ აშშ არ დათანხმდა უკრაინისთვის Patriot-ის ტიპის რაკეტების წარმოების ლიცენზიის მიცემას.

ტრამპმა თქვა ამასთან, რომ აშშ „ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, როდესაც ვინმეს მათი წარმოების უფლებას აძლევს“.

აშშ-ის პრეზიდენტმა ივლისის დასაწყისში განაცხადა, რომ კიევს რაკეტების წარმოების უფლებას მისცემს.

„... პრეზიდენტთან ჩვენი შეთანხმების შემდეგ, ჩვენი გუნდები... უნდა შეთანხმდნენ ყველა დარჩენილ ტექნიკურ ასპექტებზე“, - განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ Patriot-ის შესახებ კითხვაზე პასუხის გაცემისას.

დონალდ ტრამპი ანკარაში, ნატოს სამიტზე შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს.

შეხვედრის მსვლელობისას აშშ-ის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზადაა, უკრაინას Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის რაკეტების წარმოების ლიცენზია მიანიჭოს.

უკრაინას დეფიციტი აქვს თავდაცვითი სისტემების მხრივ რუსეთთან ომში.

ფორუმი

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