ესპანეთმა გამოაცხადა, რომ სეუტის საზღვარზე დამცავი ბარიერს ააშენებს

ესპანეთმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე ესპანურ ანკლავ სეუტასა და მაროკოს შორის საზღვრის საზღვაო მონაკვეთზე ააშენებს 500-მეტრიან დამცავ ბარიერს და, რომ გადაწყვეტილება ამ კვირაში მიგრანტების მასობრივი შეჭრის შემდეგ მიიღეს.
ესპანეთის მთავრობის ინფორმაციით, საზღვარი 50-დან 60 ათასამდე მიგრანტმა გაარღვია, ბოლო მონაცემებით კი დაღუპულთა რაოდენობამ 67-ს მიაღწია. მათი ნაწილი ზღვაში დაიხრჩო, სხვები კი ზვირთსაქცევის გადალახვის მცდელობისას ჭყლეტაში დაიღუპნენ. სეუტის ხელისუფლებამ Sky News-ს განუცხადა, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 86-ს აღწევს.
ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა ევროკავშირის ზოგიერთი ლიდერის რეაქცია გააკრიტიკა. მისი თქმით, მოწოდებები, რომ ესპანეთი შენგენის ზონიდან გაირიცხოს, „წინასწარშექმნილი ცუდი აზრით, ყალბი ამბებით, უცოდინარობით ან პოლიტიკური ინტერესებით არის განპირობებული“.
1 აგვისტოს რამდენიმე მიგრანტი, რომელმაც სეუტაში მდებარე ტარახალის სანაპირომდე ცურვით მიაღწია, ესპანელმა სამხედროებმა დააკავეს და უკან, მაროკოს საზღვრისკენ გააცილეს. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ანკლავის ტერიტორიაზე უკანონოდ შესულთა უმეტესობა უკვე დაბრუნებულია მაროკოში.
„ჩვენ კანონის დამრღვევების მიმართ უკომპრომისოდ ვმოქმედებთ“, - განაცხადა ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ფერნანდო გრანდე-მარლასკამ სეუტაში ვიზიტის დროს.
მინისტრმა, მასობრივი შეჭრის მიზეზებზე საუბრისას, აღნიშნა, რომ, მიუხედავად საზღვრის გაძლიერებული დაცვისა, შექმნილი ვითარება ესპანეთისა და მაროკოს ერთობლივ ანალიზს მოითხოვს. ამასთან, მან ხაზი გაუსვა, რომ სწორედ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობამ გახადა შესაძლებელი, ვითარება 24 საათში კვლავ კონტროლის ქვეშ მოქცეულიყო.
„მაროკო არც სეუტისთვის და არც დანარჩენი ესპანეთისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ის ჩვენი სანდო პარტნიორია“, - განაცხადა გრანდე-მარლასკამ.
ესპანეთის ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ შეძლებისდაგვარად სწრაფად შეეცდება უკანონოდ შესული მიგრანტების დეპორტაციას, მიუხედავად სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელმაც გარკვეული შეზღუდვები დააწესა იმ სპეციალურ წესებზე, რომლებიც ანკლავიდან დაუყოვნებლივ გაძევების საშუალებას იძლევა.
ესპანეთის ტერიტორიული პოლიტიკის მინისტრმა ანხელ ვიქტორ ტორესმა, რომელსაც ადგილობრივი მედია ციტირებს, 31 ივლისს განაცხადა, რომ მიგრანტების ამ მასშტაბური ნაკადის მოზღვავების ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს ესპანეთის უზენაესი სასამართლოს მიერ ივლისის დასაწყისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, მიგრანტები, რომლებიც ზღვაში სეუტის ან მელილიისკენ მიმავალ გზაზე დააკავეს, ავტომატურად და დაუყოვნებლივ უკან არ უნდა დააბრუნონ.
ტორესის თქმით, ესპანეთის მთავრობამ მიგრანტების მოზღვავებაზე დაუყოვნებლივ მოახდინა რეაგირება და საბოლოოდ მათ დაბრუნებას სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და მიგრანტების უფლებების სრული დაცვით უზრუნველყოფს.
სეუტა და მელილია - მაროკოს ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ესპანეთის ავტონომიური ქალაქები - ევროკავშირის ერთადერთი სახმელეთო საზღვრებია აფრიკასთან. ორივე ქალაქში დაახლოებით 85 ათასი ადამიანი ცხოვრობს. ეს ტერიტორიები პერიოდულად მიგრანტების მიერ საზღვრის გადაკვეთის მცდელობების მკვეთრ ზრდას აწყდება, თუმცა 30 ივლისს დაფიქსირებულმა მასშტაბურმა ნაკადმა პრაქტიკულად უპრეცედენტო ხასიათი მიიღო.
ფორუმი