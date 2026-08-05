დრონებით შეტევა იყო რუსული „ბაშნეფტის“ ქარხანაზე ქალაქ უფაში

5 აგვისტოს აფეთქებები იყო რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ უფის სამრეწველო ზონაში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით შეტევის შესახებ განაცხადა. უკრაინული და რუსული საინფორმაციო წყაროების თანახმად, შეტევა იყო ნავთობკომპანია „ბაშნეფტის“ ქარხანაზე.
ბაშკირეთის რესპუბლიკის მეთაურ რადიი ხაბიროვის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნებული ცნობით, „მოიგერიეს საწარმოებზე მორიგი ტერორისტული შეტევა”, დრონების „ნამსხვრევები ჩამოცვივდა” უფის სამრეწველო ზონაში და იქ ხანძარს აქრობენ. ხაბიროვს კონკრეტული საწარმოები არ დაუსახელებია.
მონიტორინგის უკრაინული არხის Exilenova+-ის ცნობით დარტყმა იყო კომპანია „ბაშნეფტის“ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე.
დამოუკიდებელმა რუსულმა გამოცემა ASTRA-მ თვითმხილველთა მიერ გადაღებული ფოტოებისა და ვიდეოების ანალიზის საფუძველზე დაადგინა, რომ დრონებით შეტევის შედეგად ხანძარია ქარხანა „ბაშნეფტ-ნოვოილში“. ამ კომპანიას უფაში აქვს კიდევ ორი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომლებსაც უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ადრეც არაერთხელ დაარტყეს, მათ შორის 2 აგვისტოსაც.
უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 4 აგვისტოს შეაჯამა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ 2026 წლის ივნისში დამტკიცებული, რუსეთზე „ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაციის“ შედეგები. მათ შორისაა შეტევები რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე.
უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, 40 დღის განმავლობაში მტრის ზურგში დაარტყეს 100-ზე მეტ სტრატეგიულ ობიექტს, მათ შორის 14 ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას.
ფორუმი