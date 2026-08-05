აკავებენ გიგა ავალიანის მოსწავლეს, მსჯავრდადებულის შეყვარებულს, არასრულწლოვან ნ.ი.-ს - ადვოკატი

ინფორმაცია და კადრები არასრულწლოვანის ადვოკატმა გიორგი ლეკიშვილმა გაავრცელა.
რადიო თავისუფლება ცდილობს შსს-სგან ინფორმაციის მიღებას - მათ შორის, რა ბრალდებით აკავებენ ნ.ი.-ს.
ლეკიშვილის კადრებში ჩანს, რომ არასრულწლოვანის ოჯახის ბინაში პოლიციელები არიან, ანერვიულებული მშობლები კი მათ ხმამაღლა ესაუბრებიან.
„რატომ მიგყავთ ჩემი შვილი?“ - ეკითხება, სავარაუდოდ, დედა სამართალდამცავებს. პოლიცია მას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს.
„რის საფუძველზე [აკავებთ]? რა წერია იმ განჩინებაში?!“ - ეკითხება ის პოლიციას.
„გაეცნო ადვოკატი განჩინებას“, - ამბობს ერთ-ერთი პოლიციელი.
ადვოკატი ამბობს, რომ სასამართლოს განჩინებაში „ფორმალური რაღაცები წერია, არაფერი კონკრეტული“.
ამ არასრულწლოვანის დაპატიმრებას გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე თვეებია, ითხოვს, - რადგან მას თავის შვილზე თავდასხმის ორგანიზატორად მიიჩნევს, თუმცა ნ.ი.-ის ოჯახი ბრალდებებს უარყოფს.
- მასწავლებელ გიგა ავალიანზე ძალადობის შემდეგ - რასაც მისი გარდაცვალება მოჰყვა - სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლით, ჯამში, არაერთი არასრულწლოვანია მსჯავრდადებული.
- 28 წლის მასწავლებელს, გიგა ავალიანს, თბილისში, თემქის დასახლებაში, 2025 წლის პირველ ოქტომბერს არასრულწლოვანები თავს დაესხნენ და იძალადეს. მან 23 დღეს იცოცხლა და 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა.
- გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე ამბობს, რომ „საქმეს ბოლომდე მიიყვანს“, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხდართან კავშირში მყოფი ყველა პირის დაკავების პირობას დებს, მათ შორის ექიმების, პროკურორებისა და გამომძიებლების.
- ნ.ი. არის ამ საქმეზე მთავარი მსჯავრდადებულის, არასრულწლოვანი ა.გ.-ის შეყვარებული. ის ავალიანის მოსწავლე იყო.
- მთავარი მსჯავრდადებული დამნაშავედ ცნეს ჯანმრთელობისთვის ისეთი მძიმე დაზიანების მიყენებაში, რომელმაც სიკვდილი გამოიწვია.
ფორუმი