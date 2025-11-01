მაკა ბოჭორიშვილი სამარყანდშიც შეხვდა აზერბაიჯანელ და უნგრელ კოლეგებს

თანამდებობაზე დანიშვნის შემდეგ, - თითქმის ერთი წლის განმავლობაში, - ეს მაკა ბოჭორიშვილის მეხუთე შეხვედრა იყო პეტერ სიიარტოსთან, ხოლო ჯეიჰუნ ბაირამოვთან - მეოთხე.
შეხვედრა პეტერ სიიარტოსთან
საგარეო უწყების პრესცენტრის თანახმად, 31 ოქტომბერს, იუნესკოს გენერალური კონფერენციის ფარგლებში, მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა გამართა უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრთან, პეტერ სიიარტოსთან.
„მინისტრებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი მიმართულებები. მხარეებმა ისაუბრეს ევროკავშირთან ურთიერთობებზე. მაკა ბოჭორიშვილმა მადლობა გადაუხადა უნგრელ კოლეგას მტკიცე მხარდაჭერისთვის და ხაზი გაუსვა, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, პარტნიორებს შორის დიალოგის აუცილებლობას“, - იუწყება სამინისტრო.
მათ ასევე ისაუბრეს რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე და „გამოთქვეს მზადყოფნა აქტიურად ითანამშრომლონ სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისა და გააქტიურებისთვის“.
ეს ბოლო ერთ წელიწადში ბოჭორიშვილისა და სიიარტოს მეხუთე შეხვედრაა. მათ შეხვედრები გამართეს:
- 2025 წლის 25 სექტემბერს ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში,
- 11 ივნისს ბუდაპეშტში, მთავრობათაშორისი სამიტის ფარგლებში
- 15 მაისს ლუქსემბურგში, ევროსაბჭოს მინისტერიალის ფარგლებში
- 2024 წლის 10 დეკემბერს უნგრეთში - საგარეო მინისტრის რანგში პირველი ვიზიტისას; ის 25 ნოემბერს დაინიშნა თანამდებობაზე.
შეხვედრა ჯეიჰუნ ბაირამოვთან
აზერბაიჯანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ ჯეიჰუნ ბაირამოვთან შეხვედრაზე კი განიხილა „საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და მჭიდრო კავშირების შემდგომი განვითარების შესაძლებლობები“.
„კმაყოფილებით აღინიშნა ქვეყნებს შორის მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის დინამიკა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მიღწეულ პროგრესს“, - წერს სამინისტროს პრესცენტრი.
„რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას, ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიაში ხანგრძლივი მშვიდობის და სტაბილურობის დამკვიდრების მნიშვნელობას. აღინიშნა, რომ სტაბილურობა და უსაფრთხოება რეგიონში ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილდღეობის წინაპირობაა“, - წერია ინფორმაციაში.
მხარეებმა ასევე, განიხილეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა შუა დერეფნის განვითარების კონტექსტში.
„საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ერთმანეთის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ პატივისცემა დაადასტურეს და პოლიტიკური დიალოგისა და თანამშრომლობის გაძლიერების მზადყოფნა გამოთქვეს“, - აცხადებენ საგარეო უწყებაში.
ეს მათი მეოთხე შეხვედრაა. წინა შეხვედრები გაიმართა
- 2025 წლის 21-22 ივლისს თბილისში;
- 17 აპრილს თბილისში - სომეხ კოლეგასთან ერთად
- 15 იანვარს ბაქოში, სადაც მათ „უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ თანამშრომლობაზე“ ისაუბრეს
შეხვედრა უზბეკეთის საგარეო მინისტრთან
გარდა ბაირამოვთან და სიიარტოსთან შეხვედრებისა, მაკა ბოჭორიშვილი შეხვდა შევხვდი უზბეკეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ბახტიორ საიდოვს.
საგარეო უწყებსი პრესცენტრის თანახმად, მხარეებმა
- „განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების ფართო სპექტრი, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურულ-ჰუმანიტარული, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხები“.
- „აღინიშნა მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების დინამიკა, რაც ხელს უწყობს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის კავშირების განვითარებას ყველა სფეროში“
- „მინისტრებმა ისაუბრეს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობის კუთხით, საქართველოს უმნიშვნელოვანეს როლსა და შუა დერეფნის განვითარების პერსპექტივებზე“.
- „კმაყოფილებით აღინიშნა, რომ ბოლო წლებში, გაიზარდა საქართველო- უზბეკეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა და ასევე საქართველოში უზბეკი ვიზიტორების რაოდენობა“;
- განიხილეს ასევე „რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გამოწვევები“.
პავილიონი და შეხვედრა UNESCO-ს ხელმძღვანელთან
UNESCO-ს გენერალური კონფერენციის ფარგლებში, მაკა ბოჭორიშვილი ასევე შეხვდა UNESCO-ს გენერალურ დირექტორს, ოდრე აზულეს - რომელიც უზბეკ მინისტრთან ერთად იყო ღონისძიების მასპინძელი.
„შეხვედრაზე მხარეებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოსა და იუნესკოს შორის არსებული თანამშრომლობა კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით და განიხილეს ურთიერთობების შემდგომი პერსპექტივები“, - წერს საგარეო სამინისტროს პრესცენტრი.
ამავე წყაროს თანახმად, შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის საკითხს.
ამასთან, 31 ოქტომბერს მაკა ბოჭორიშვილმა იუნესკოს გენერალური კონფერენციის 43-ე სესიის ფარგლებში, კომპლექსში „Silk Road Samarkand“, ქართული პავილიონი გახსნა.
„ექსპოზიცია ქართულ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას - ქვევრის ღვინის დამზადების ტრადიციას და ქართულ პოლიფონიურ მუსიკას ეძღვნება და კულტურის სამინისტროსა და ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით მოეწყო. გამოფენა მოიცავს ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებული უნიკალური ექსპონატების ასლებს. პავილიონში ასევე წარმოდგენილია სტენდები, რომლებზეც ასახულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შესული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები და არამატერიალური მემკვიდრეობა“, - წერს სამინისტრო.
