Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ახალგაზრდა პედაგოგის, გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე 2 არასრულწლოვანს წაუყენეს ბრალი

გიგა ავალიანი 24 ოქტომბერს გარდაიცვალა, კლინიკაში გადაყვანიდან 23 დღის შემდეგ.
გიგა ავალიანი 24 ოქტომბერს გარდაიცვალა, კლინიკაში გადაყვანიდან 23 დღის შემდეგ.

28 წლის გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე პროკურატურამ ორ არასრულწლოვანს წაუყენა ბრალი - ერთს „ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების“ გამო, რამაც „სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია“, მეორეს კი დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის.

პროკურატურა აცხადებს, რომ სასამართლოსგან დაკავებულთათვის „წინასწარი პატიმრობის“ შეფარდებას ითხოვს.

პროკურატურის 27 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, გამოძიების ვერსია ასეთია:

  • 1 ოქტომბერს თბილისში, „ზღვისუბნის“ (თემქის) დასახლებაში, ერთ-ერთმა არასრულწლოვანმა გიგა ავალიანს „სახის არეში მუშტი დაარტყა, რის შედეგადაც იგი წაიქცა და სიცოცხლისათვის სახიფათო მძიმე დაზიანება მიიღო“;
  • ძალადობის მოტივად პროკურატურა ასახელებს „მეგობარ გოგონასთან არასასურველ კომუნიკაციას და ეჭვიანობას“;
  • გიგა ავალიანი 24 ოქტომბერს კლინიკაში გარდაიცვალა;
  • პროკურატურის თანახმადვე, დანაშაულის მომენტში შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა კიდევ ერთი არასრულწლოვანი, რომელმაც ვიდეო გადაიღო, ხოლო „მომხდარი მძიმე დანაშაულის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა“.

ორივე ბრალდებული არასრულწლოვანია - პირველი 2008 წელსაა დაბადებული, მეორე - 2007 წელს.

გიგა ავალიანის დედის თანახმად, მისი შვილის „სასტიკ ცემაში“ არასრულწლოვანთა „ჯგუფი“ მონაწილეობდა.

მისივე თქმით, საქმეში ასევე ფიგურირებს 16 წლის გოგო, რომელმაც აწ უკვე დაკავებული 16 წლის ბიჭი მასწავლებელზე „აეჭვიანა“; შემდეგ კი „აჩ­ვე­ნა, სად შე­ეძ­ლე­ბო­დათ ენა­ხათ გიგა“.

დედის თანახმად, არასრულწლოვანები „რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში სის­ტე­მა­ტუ­რად უთ­ვალ­თვა­ლებ­დნენ“ გიგა ავალიანს, „მაგ­რამ რად­გან ჩემ­თან ერ­თად და­დი­ო­და, ვერ მოკ­ლეს. ნა­ხეს ხელ­საყ­რე­ლი მო­მენ­ტი, აე­დევ­ნენ სახ­ლამ­დე და ბნელ ად­გილ­ზე მოკ­ლეს“.

პროკურატურა და შსს აცხადებენ, რომ საქმეზე გამოძიება გრძელდება.

გიგა ავალიანი იყო თბილისის ერთ-ერთი პრესტიჟული სკოლის, „ვეკუას სკოლის“ კურსდამთავრებული. სკოლა წერს:

„უპასუხისმგებლო 16-17 წლის ახალგაზრდების სისასტიკეს შეეწირა კეთილშობილი, მიზანდასახული, განათლებული ექიმის, გიგა ავალიანის, სიცოცხლე.

ქვეყანამ დაკარგა ღირსეული მოქალაქე, რომელსაც ბევრი კეთილი სურვილი, ნატვრა თუ ოცნება დარჩა განუხორციელებელი.

საქართველოს მომავალს გამოაკლდა კიდევ ერთი პროფესიონალი.

თანავუგრძნობთ ოჯახს, მეგობრებს, კოლეგებს, სკოლას და ყველა იმ ადამიანს ვისაც გიგა უყვარდა“.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG