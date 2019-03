დათმობდი შენს ორგანოებს სიკვდილის შემდეგ?

No media source currently available

კანონი გვამური დონაციის შესახებ არსებობს, მაგრამ ის არასდროს გამოგვიყენებია

კანონი „ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ საქართველოში 2000 წელს მიიღეს. ეს კანონი აწესრიგებს ურთიერთობებს სახელმწიფოს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის, როდესაც საქმე ადამიანის სიცოცხლეში ან სიკვდილის შემდეგ ორგანოების ნებაყოფლობით გაცემას, განაწილებას და სხვა ადამიანისათვის გადანერგვას ეხება. კანონის თანახმად:

საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება ნებაყოფლობით დათანხმდეს ან უარი თქვას სიცოცხლეშივე ან სიკვდილის შემდეგ მისი ორგანოს აღებაზე;

გული, ფილტვი, ღვიძლი, თირკმელი, პანკრეასი, წვრილი ნაწლავი, გულის სარქველები, კანი, ძვალი, ვენა, თვალი, რქოვანა - ეს ის ორგანოები და ქსოვილებია, რომელთა გადანერგვა შესაძლებელია, როგორც ცოცხალი დონორებიდან ისე, გარდაცვალების შემდეგ;

- ეს ის ორგანოები და ქსოვილებია, რომელთა გადანერგვა შესაძლებელია, როგორც ცოცხალი დონორებიდან ისე, გარდაცვალების შემდეგ; მიუხედავად სიცოცხლეში გაცხადებული სურვილისა, გარდაცვალების შემდეგ დონორისგან ორგანოს აღებაზე სავალდებულოა ოჯახის რომელიმე წევრის დასტური.

როდესაც საქმე გვამურ დონაციას ეხება, ოჯახის წევრების დროულ თანხმობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. როგორც კი ექიმთა ორი დამოუკიდებელი ჯგუფი, 12 საათიანი ინტერვალის შემდეგ, ცალ-ცალკე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად, დაადასტურებს პაციენტის თავის ტვინის სიკვდილს, დონორის ოჯახის წევრებმა დროულად უნდა მიიღონ გადაწყევტილება.

ეს უკანასკნელი პირობა, თავის ტვინის სიკვდილის დადასტურების შემდეგ ოჯახის წევრების დროული გადაწყვეტილების მიღება, ერთ-ერთი მთავარი სირთულეა გვამურ დონაციის განვითარების მიმართულებით.

არაერთი საერთაშორისო გამოკვლევის თანახმად, დონორის ოჯახის წევრებს უჭირთ თანხმობის გაცემა მაშინ, როდესაც იციან, რომ მიუხედავად თავის ტვინის სიკვდილისა, მათი საყვარელი ადამიანის გული, სამედიცინო ჩარევის შედეგად, შესაძლოა, ჯერ კიდევ ცემდეს. თუმცა...

თავის ტვინის სიკვდილი ნიშნავს სიკვდილს

თავის ტვინის სიკვდილის შემთხვევაში, შესაძლოა, რომ ორგანოები მექანიკური ვენტილაციისა და სხვადასხვა სამედიცინო მანიპულაციის შედეგად, დროებით ინარჩუნებდეს სასიცოცხლო ფუნქციას, თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანი ცოცხალია. ადამიანი, რომლის თავის ტვინიც მკვდარია, მკვდარია.

თავის ტვინის სიკვდილი ანუ ადამიანის სიკვდილის დადასტურება ხდება მაშინ, როდესაც მისი ტვინის ღეროს ფუნქცია საბოლოოდ დაიკარგება.

ღერო ტვინის ყველაზე ქვედა ნაწილია, რომელიც ზურგის ტვინს (ნერვული ქსოვილის სვეტი, რომელიც ხერხემალშია მოთავსებული) უკავშირდება.

ტვინის ღერო არეგულირებს ორგანიზმის ავტომატური ფუნქციების უმეტესობას:

სუნთქვას,

გულისცემას,

სისხლის წნევას,

ყლაპვას.

საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 15 მარტის ბრძანებულების თანახმად, თავის ტვინის სიკვდილის დიაგნოზის დადგენის შემდეგ, რეანიმაციული ღონისძიებები, მათ შორის ფილტვების ხელოვნური ვენტილაცია, შეიძლება შეწყდეს, თუ გარდაცვლილი არ არის ორგანოს პოტენციური დონორი.

“ნუ წაიყოლებ შენს ორგანოებს ზეცაში. ზეცაში იციან, რომ ისინი აქ გვჭირდება”

დღეს, „საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის“ ბაზაზე არსებობს იმ დონორთა სია, რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს, რომ სიკვდილის შემდეგ მათი ორგანოების სხვა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად გამოიყენონ. ეს სია 150-მდე ადამიანს აერთიანებს. დონორთა სიაში გაწევრიანების შემდეგ, ისინი იღებენ პლასტიკურ ბარათს, სადაც დატანილია მათი ფოტო, პირადი ნომერი და დონაციის პოპულარიზაციისათვის შექმნილი საერთაშორისო ფრაზა: “ნუ წაიყოლებ შენს ორგანოებს ზეცაში. ზეცაში იციან, რომ ისინი აქ გვჭირდება” (Don't take your organs to heaven, heaven knows we need them here!). ეს ბარათი ერთგვარი გზაა იმისათვის, რომ დონორის ახლობელს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება გაუადვილოს.