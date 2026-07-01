ელენე ხოშტარია კლინიკა „ვივამედში“ გადაიყვანეს

„ვივამედი“ პოლიტიკოსის მკურნალობას და დიაგნოსტირების პროცესში არ ჩაერთვება. ამის შესაცებ კლინიკის დირექტორმა, ნინო ნადირაძემ პაციენტის გადაყვანამდე რამდენიმე საათით ადრე განუცხადა „TV პირველს“:
„ჩვენი მხოლოდ იქნება ინფრასტრუქტურა“.
კლინიკურმა დირექტორმა, ზურაბ ხაჩიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მედიასთან მხოლოდ მისი ექიმი, მაკა იოსელიანი იუსაუბრებს.
რატომ არის ხოშტარია პატიმრობაში
ელენე ხოშტარია უკვე 10 თვეა პატიმრობაშია. მას 18-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ოპონენტის, ხელისუფლებაში მყოფი „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის იმდროინდელი [მოქმედი] კანდიდატის, კახა კალაძის პლაკატზე წარწერის გაკეთების გამო.
24 მარტს ოპოზიციური პარტია „დროას“ ლიდერს, ელენე ხოშტარიას, რომელიც თბილისის მერის, კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის „დაზიანებაში“ იყო ბრალდებული, მოსამართლე გიორგი არევაძემ 1 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა.
ელენე ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ბანერზე წარწერის გაკეთება კრიმინალი არ არის.
„მოიგონეს ბანერზე წარწერა კრიმინალიაო, დიახ, უნდა ვანახოთ, რომ მათ მოგონილ უკანონობებს არ ვემორჩილებით“.
პატიმრობის ვადის ათვლა დაიწყო გასული წლის 15 სექტემბრიდან, როცა ის დააპატიმრეს, რადგან არ გადაიხადა აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული გირაო.
ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა
თითქმის ორი კვირის წინ, 17 ივნისს, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, „დროას“ ("კოალიცია ცვლილებისთვის" შემავალი პარტია) თავმჯდომარის, ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ ბრიფინგი გამართა და თქვა, რომ რუსთავის ციხეში მყოფი პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და მას მკურნალობა სჭირდება.
პენიტენციურმა სამსახურმა განცხადებით უპასუხა ხოშტარიას ადვოკატს. უწყების განმარტებით, პოლიტიკოსი „შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით“.
სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ამბობს, რომ მზად იყო შეესწავლა ელენე ხოშტარიასთვის პენიტენციურ დაწესებულებაში გაწეული "სამედიცინო დახმარების ეფექტიანობის საკითხი", მაგრამ ამ დოკუმენტის გამოთხოვას თავად პირის თანხმობა სჭირდება.
„სწორედ ამიტომ, საჯაროდ გავრცელებული განცხადების შემდეგ, მის ადვოკატს დაუკავშირდა ჩემი წარმომადგენელი და გამოხატა მზაობა პროცესში ჩვენი ჩართვის მიმართულებით“, - დაწერა ლევან იოსელიანმა სოციალურ ქსელში.
ადვოკატი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელბის მდგომარეობაზე ბოლო დღეების განმავლობაში მუდმივად საუბრობდა, პენიტენციურმა სამსხურმა კი ეს გადაწყვტილება 29 ივნისს მიიღო.
„კლინიკა „ვივამედში“ მსჯავრდადებულის ინტერესების გამომხატველი სამედიცინო მიმართულებით ექიმების, მაკას [იოსელიანი] და ანას [ქავთარაძე] მეთვალყურეობით ელენე ხოშტარია გაივლის შესაბამის დამატებით კვლევებს“, - თქვა მაშინ სამსახურის უფროსმა გიორგი პატარიძემ ჟურნალისტებთან.
ფორუმი